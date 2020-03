vor 34 Min.

Reinhard Schieferle: „Sanierung des Vereinsheims steht an“

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Weil ich meine ganze Kraft in dieses Amt stecken möchte, damit sich die Bürger weiterhin wohl in der Gemeinde Winterbach fühlen können. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und stets ein offenes Ohr für Fragen und Anregungen aus der Bürgerschaft zu haben.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

In den letzten Jahren wurde viel erreicht, dies gilt es jetzt zu halten bzw. weiter zu optimieren. So steht in Waldkirch z. B. die Sanierung des Vereinsheimes an. Die Planungen hierfür laufen bereits. Dies gilt es noch zu konkretisieren und zu beauftragen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Wenn durch zu viele Vorgaben von außen und durch übermäßige Bürokratie der eigene Handlungsspielraum zu sehr eingeschränkt bzw. verlangsamt wird.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Mein Lieblingsort ist die Natur sowie die umliegenden Wälder. Ein Ort der Ruhe und Erholung ist für mich zudem bei der Kapelle Frauenbrunn.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Thomas Müller - zu einem gemeinsamen Schafkopfabend. Er schätzt Natur und Traditionen wie ich und vertritt offen seine Meinung. Dies finde ich sehr beeindruckend.

Zur Person Reinhard Schieferle

Reinhard Schieferle wurde am 16. März 1970 in Günzburg geboren. Er will Bürgermeister in Winterbach werden. Nominiert wurde er von der Wählervereinigung Rechbergreuthen, der Wählervereinigung Waldkirch und der Wählervereinigung Winterbach .

Familienstand Er ist verheiratet und hat ein Kind.

Er ist verheiratet und hat ein Kind. Ausbildung/Beruf Schieferle absolvierte eine Ausbildung zum Maschinenbauer, hat das Fachabitur und studierte Landwirtschaft. Er ist Verkaufsberater im Baustoffhandel und Landwirt.

absolvierte eine Ausbildung zum Maschinenbauer, hat das Fachabitur und studierte Landwirtschaft. Er ist Verkaufsberater im Baustoffhandel und Landwirt. Freizeit/Hobbys Radfahren, Handwerken.

Radfahren, Handwerken. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Reinhard Schieferle ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch , er ist Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister.





