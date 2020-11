vor 50 Min.

Reisensburger Schützenverein muss Mitgliedsbeiträge anpassen

Warum eine Erhöhung der Beiträge notwendig ist. Der Reisensburger Schützenverein stellt zudem eine neue Homepage vor und ernennt ein neues Ehrenmitglied.

Da im Frühjahr während des Lockdowns keine Hauptversammlungen in Vereinen abgehalten werden durften, hat der Reisensburger Schützenverein es gerade noch rechtzeitig vor dem Teil- Lockdown im November in Angriff genommen, seine Hauptversammlung mit Neuwahlen des gesamten Vorstands durchzuführen.

Ganz nach den Hygiene-Regeln fanden sich im Schützenheim 25 Mitglieder ein und folgten den Ausführungen von Schützenmeister Alwin Baur sowie denen der weiteren Funktionäre. Schnell war die Tagesordnung beim Punkt Neuwahlen angekommen. Hier konnte sich das altbewährte Team weitestgehend bestätigen lassen. Die größte Veränderung stellte die Neubesetzung des Sportwarts dar. Christopher Lacher stellte sein Amt nach 16 Jahren zur Verfügung und übergab es an Jonas Richter, der nach einigen Jahren als Zweiter Sportwart in die Aufgabe hineingewachsen ist. Lacher bleibt weiterhin im Vorstand und übernimmt von seiner Frau das Schriftführeramt, wird mitgeteilt.

Anpassung des Mitgliederbeitrags des Schützenvereins Reisensburg ist der kritische Punkt des Abends

Der kritische Punkt des Abends war die geplante und nötige Anpassung des Mitgliederbeitrags. Seit zehn Jahren blieb er trotz kontinuierlicher Erhöhung der Verbandsbeiträge stabil, inzwischen geht knapp über die Hälfte der Beiträge an den Dachverband. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben des Vereins. Durch die Renovierung der Herrenwaldhalle und somit des Schützenheims wurden Reserven angegriffen. Nach den Ausführungen des Ersten Kassierers Anton Fink stimmte die Versammlung einstimmig der Anpassung zu. Der Beitrag wird von 30 auf 45 Euro angehoben, für die Jugend von 20 auf 30.

Neben diesem eher ernsten Thema gab es auch mehrere erfreuliche Punkte. So wurde der bestätigte Schützenmeister Alwin Baur mit einem Schweizer Schützentaler für seine inzwischen 26-jährige Amtszeit ausgezeichnet. Der Verein sei ein fester Bestandteil seines Lebens und er fühle sich geehrt, wenn er auch in Zukunft die Reisensburger Sportschützen als Vorsitzender und Schützenmeister vertreten dürfe. Zudem schlug der Vorstand der Versammlung vor, den Schützenkommissar Ferdinand Munk zum Ehrenmitglied zu ernennen. Munk stand in seiner 24-jährigen Mitgliedschaft dem Verein immer mit helfender Hand in allen Phasen zur Seite. Egal was anstand oder noch kommt, der Verein findet bei ihm immer ein offenes Ohr und wird nicht nur persönlich stets unterstützt, wird betont.

Ferdinand Munk ist neues Ehrenmitglied des Schützenvereins Reisensburg

Die eigentliche Ehrung fand eine Woche später statt, da Munk aus beruflichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, was die Freude nicht gemindert habe. Abschließend stellte Andreas Fink die neue Homepage als zentrales Informations- und Präsentationsmedium des Vereins vor. Die Seiten wurden von der Versammlung als sehr gelungen begrüßt und sind unter www.sv-reisensburg.de zu erreichen.

Unter dem Punkt Verschiedenes plante die Versammlung noch unterschiedlichste Vereinsveranstaltungen wie Nussschießen, Teilnahme am Volkstrauertag oder ein Martinsgansessen. Ganz bewusst, trotz der aktuellen Corona-Lage frei nach dem Motto „Wenn wir nicht planen, können wir auch gleich zusperren.“ Abgesagt seien die Veranstaltungen deutlich schneller als aus dem Boden gestampft. (zg)

