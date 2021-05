Reiten

Niels Carstensen aus Riedheim und seine neue Hoffnung PBM Land Rover

Plus Der Springreiter Niels Carstensen und FBW Cornflake waren ein Erfolgsgespann. Dann wurde der Wallach verkauft. Jetzt bildet der 20-jährige Riedheimer sein neues Sportpferd aus.

Von Jan Kubica

Der gedankliche Weg vom Ausbildungsverein im Fußball zum Ausbildungsstall im Pferdesport ist kein allzu weiter. Hier wie dort geht es darum, Talente zu erkennen, günstig zu erwerben und teuer weiterzugeben. Das ist zu allererst ein wirtschaftlicher Vorgang – und so sieht es Niels Carstensen auch. Dass ihm sein Erfolgspferd FBW Cornflake exakt auf diese Weise zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt abhandenkommen würde, hatte er weder erhofft noch erwartet. „Aber so ist das Geschäft. Mir wurde von Anfang an eingetrichtert: Wenn ein Pferd geht, geht es“, sagt der 20-Jährige, der in Riedheim wohnt und in Behlingen reitet. Seine Augen und seine Körperhaltung sprechen in diesem Moment allerdings nicht für Coolness und er fügt dann auch mit leiser Stimme hinzu: „Bei FBW Cornflake hatte ich schon zu kämpfen.“

