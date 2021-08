Reiten

vor 19 Min.

Sophie Linder aus Reisensburg kam, sah und siegte

Können und Eleganz: Sophie Linder meistert auf Deesse de Rueire ein Hindernis beim S*-Springen in Illertissen. Das Paar feierte nach einer fehlerfreien Vorstellung seinen ersten gemeinsamen Sieg in einer Prüfung der schweren Klasse.

Plus Die Reisensburgerin Sophie Linder gewinnt auf Deesse de Rueire eine S*-Prüfung. Was diesen Erfolg beim Springfestival in Illertissen so besonders macht.

Von Ursula Puschak

„Ich kann es gar nicht glauben!“ Sophie Linder (RFV Jettingen) strahlte vor Freude. Gleichzeitig herzte die Reisensburgerin ihre achtjährige Selle Francais-Stute Deesse de Rueire ausgelassen. Und sie hatte wirklich allen Grund dazu, denn: „Das war unser erstes S-Springen und dann gleich der Sieg!“

