Max Weishaupt aus Jettingen brilliert in Österreich

Springreiter Max Weishaupt präsentiert sich im Salzburger Land in Topform. Eine Reisensburgerin unterstreicht im selben Turnier ihr Talent.

In Topform präsentiert haben sich mehrere schwäbische Reiter beim Turnier in Lamprechtshausen ( Österreich). Schöne Erfolge feierte dort unter anderem der Jettinger Max Weishaupt. Ihm kam unter anderem zugute, dass er nicht nur ein technisch feiner, sondern auch ein enorm schneller Reiter ist.

Erster und Fünfter in einem Wettbewerb

Aufgrund dieser Qualitäten belegte Weishaupt in einer Springprüfung mit Hindernishöhen bis 1,40 Meter den ersten und den fünften Platz. Den Sieg feierte er als Zeitschnellster unter den vier fehlerfreien Paaren auf dem bayerischen Wallach Chateau Margaux (0/64,58). Fünfter wurde er auf der Bayern-Stute Con Chella W (4/63,51), die er nach einem frühen Abwurf im ICE-Tempo über den Parcours jagte.

Ebenfalls auf Chateau Margaux unterwegs war Weishaupt in einer Springprüfung mit Höhen bis 1,30 Meter. Hier wurde er Zweiter (0/54,13) hinter dem Slowaken Patrick Majher auf Claude (0/53,82). Platz sechs belegte der Jettinger mit Captain Foxx unter 42 Startern beim Springen in Gedenken an Leopold Plattner mit Höhen bis zu 1,30 Meter. Auf Friday for Future gewann Weishaupt schließlich eine Springprüfung für Sechsjährige. Nach fehlerfreiem Ritt kam er in 69,99 Sekunden ins Ziel und hatte fast sieben Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

Sophie Linder reitet fehlerfrei

Ihr Talent einmal mehr unterstrichen haben in Lamprechtshausen Sophie Linder und ihre achtjährige Selle Francais-Stute Deesse de Rueire. In der ersten Abteilung einer Springprüfung mit Hindernishöhen bis 1,25 Meter wurde die Reisensburgerin nach fehlerfreiem Ritt (61,50) Zweite hinter Annick Josuran aus der Schweiz auf Nanto (0/58,46). Neun Teilnehmer waren in dieser Abteilung gestartet. (AZ)

