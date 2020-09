Respekt für die Lehrer im Landkreis Günzburg

Wenig Arbeit, lange Ferien: War dieses Lehrer-Bild nicht in vielen Köpfen verankert? Die Corona-Krise zeigt das Gegenteil.

Nette Damenrunde am Donnerstagnachmittag auf dem Wätteplatz in Günzburg. Es wird gekichert. Plötzlich sagt eine: „Ich möchte kein Lehrer sein.“ Es geht fröhlich weiter.

Die Frau drückt mit vier Worten ihre große Ahnung aus. Ihre Ahnung davon, was die Lehrkräfte in den vergangenen Monaten alles leisten mussten, um die Bildungseinrichtung Schule der Pandemie nicht völlig anheimfallen zu lassen. Ihre Vorahnung, was noch alles auf die Pädagogen zukommt: Schuleinrichtungen werden parzelliert, es wird räumlich und/oder zeitlich Abstand geschaffen. Distanz geht über alles, um die Ansteckungsgefahr zu vermindern. Dabei sollen Schulen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden, wie es so schön im Artikel 131 der Bayerischen Verfassung heißt.

Um das zu erreichen, ist eine persönliche Nähe eigentlich essenziell. Geht so gerade nicht. Lehrer sein in diesen Tagen, Wochen und Monaten ist eine besondere Herausforderung. Aber Lehrer – sind das nicht die Typen, die nachmittags schon im Café hocken oder am Baggersee liegen können? Sind das nicht die, die mehr Ferien als Unterricht haben? Die Zeiten ändern sich. Die Vorurteile verblassen.

