Auto schleudert in Rettenbach in Gegenverkehr: Drei Menschen verletzt

Ein 72-Jähriger übersieht in Rettenbach ein anderes Auto und löst einen folgenschweren Unfall aus. Drei Menschen werden leicht verletzt.

Ein 72-Jähriger hat am vergangenen Freitagmorgen den Unfall in Rettenbach auslöst. Laut Polizei war er gegen 8.15 Uhr auf der Hauptstraße in Rettenbach unterwegs und wollte nach links auf die Staatsstraße 2028 abbiegen. Dabei übersah er ein von links kommendes Auto eines 65-Jährigen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Wagen des 65-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht und in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wagen.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mussten sich zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser begeben. An zwei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. (AZ)