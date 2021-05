Rettenbach

Bietet die Rettenbacher Kita künftig noch genug Plätze?

Die Betreuungsbeiträge in der Kindertagesstätte St. Raphael in Rettenbach steigen ab September.

Plus Die Gebühren für die Kita und Akustikelemente im Dachgeschoss sind Themen im Rettenbacher Gemeinderat. Die Beiträge werden steigen.

Von Peter Wieser

Gerade einmal sieben Jahre ist es her: 2014 ging das Kinderhaus St. Raphael - Träger ist die Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Ulrich Rettenbach - in Betrieb. Könnte es sein, dass die Kita in den kommenden Jahren nicht mehr ausreichend Betreuungsplätze bietet? Derzeit besuchen insgesamt 78 Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder die Einrichtung. Laut Betriebserlaubnis wäre eine Betreuung von 81 Kindern möglich. Hier zeigt sich: Viel Spielraum ist nicht mehr.

