Rettenbach

vor 36 Min.

So geht es mit der Dorferneuerung in Rettenbach weiter

Die Dorferneuerung in Rettenbach geht in die nächste Runde.

Plus Im Gemeinderat werden Details zum Dorfentwicklungsprojekt vorgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich in Arbeitskreisen einzubringen.

Von Peter Wieser

Auch wenn sich die Gemeinde derzeit in der Vorbereitungsplanung zur Dorferneuerung im Ortsteil Rettenbach befindet: Das Projekt hat inzwischen ordentlich an Fahrt aufgenommen. Die Auswahl des betreuenden Planungsbüros ist erfolgt, ebenso die Genehmigung des Planervertrags seitens des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE). Die seitens des Büros begonnenen Ortseinsichten und Bestandskartierungen werden im Herbst weiterbearbeitet. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es darum, die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an der Vorbereitungsplanung in entsprechendem Maß und Umfang abzustimmen, wie auch zeitliche Eckpunkte auf dem Weg zur Dorfentwicklung zu vermitteln.

