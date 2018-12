19.12.2018

Rettenbach steigt in die Dorfentwicklung ein

Mit welchem Programm sollen die Arbeiten angegangen werden? Darüber musste jetzt der Gemeinderat entscheiden. Der Kämmerer zeigte sich aus einem bestimmten Grund in der Sitzung jedenfalls recht zufrieden

Von Peter Wieser

Bereits seit Jahren beschäftigen den Rettenbacher Gemeinderat Themen wie die Gestaltung des Kirchvorplatzes oder was mit dem alten Schulgebäude passieren soll. In der Oktobersitzung hatte Ludger Klinge, Leiter der Abteilung Land- und Dorfentwicklung am Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Fördermöglichkeiten für die weitere Entwicklung der Gemeinde vorgestellt. In der Sitzung am Montag ging es nun darum, nach welchem Förderprogramm die Gemeinde Rettenbach die Maßnahmen angehen möchte.

Christoph Zeh, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) und zuständig für das Förderwesen, erläuterte die beiden infrage kommenden Förderverfahren. Zum einen gibt es die Förderung nach den Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR) mit längerer Gesamtlaufzeit, die ein offizielles Flurbereinigungsverfahren erfordert und bei der Umsetzung der Maßnahmen durch eine Teilnehmergemeinschaft aus Gemeinde und Bürgern vom Gedanken einer aktiven Bürgerbeteiligung geprägt ist. Die Gemeinde Rettenbach würde dabei eine Förderung in Höhe von 59 Prozent erhalten. Die zweite Möglichkeit ist die Förderung nach dem ELER-Programm 2014 bis 2020 in Bayern, die den Einstieg und die Vorlage einer guten und stichhaltigen Planung verlangt. Die Förderquote dabei liegt bei 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Aufgrund der Strukturen mit dem Platz vor der Gemeindehalle, der sich daneben befindlichen Treppenanlage und dem Kirchvorplatz, wie auch hinsichtlich der Finanzkraft der Gemeinde, empfahl Zeh, das ELER-Programm vorzuziehen und dabei Projekt für Projekt abzuarbeiten.

Das sogenannte DorfR-Konzept zeige über Jahre hinweg sicherlich einen guten Effekt, es sei aber keine schnelle Lösung. „Die Projekte sollen nicht so lange warten“, betonte Zeh. Lediglich eine Sanierung vom Schlössle bei einer Weiterverwendung als Rathaus führe nicht zu einer Förderung. Ein Rathaus sei eine Pflichtaufgabe und daher selbst zu finanzieren. Ein Flurbereinigungsverfahren müsse nicht unbedingt herbeigeführt werden, sagte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU), die zum ELER-Programm tendierte und auch dem Dritten Bürgermeister Herbert Sittenberger (BL) gefiel dieses besser, da damit die Projekte sukzessive abgearbeitet werden könnten. Zudem habe man im Haushalt für das Jahr 2018 bereits Beträge für Maßnahmen, wie beispielsweise den Kirchvorplatz, eingestellt. Weitere Diskussionen gab es nicht, mit einstimmigem Beschluss entschied sich der Rettenbacher Gemeinderat für die Einleitung des Förderverfahrens nach dem ELER-Programm.

Bei der anschließenden Vorstellung des Finanzberichts für das zweite Halbjahr zeigte sich Christoph Zeh als zufriedener Kämmerer: „Der Haushalt läuft gut.“ Zeh sprach von überplanmäßigen Einnahmen: Bei der Gewerbesteuer lägen diese mit rund 800000 Euro um 200000 höher als geplant. Durch die vorzeitige Tilgung eines Kredits werde die Verschuldung am Jahresende mit gut einer Million Euro noch einmal um weitere 400000 Euro niedriger liegen als zum Jahresbeginn. Allerdings seien die Bauunterhaltsausgaben deutlich überschritten. Hier mache sich das Problem mit den Wasser- und Kanalnetzen bemerkbar. Man werde weiter so verfahren wie bisher und ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass die Schulden kontinuierlich weniger würden, fügte Bürgermeisterin Dietrich-Kast hinzu.

Volker Heß (BL) machte darauf aufmerksam, dass die Staatsstraße zwischen Offingen und Rettenbach in jüngster Zeit stark verschmutzt sei. Mehrfach sei er schon von Bürgern darauf angesprochen worden. Nachdem es sich dabei um eine Staatsstraße handle, falle dies nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, erklärte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast. Sie werde es aber an die entsprechende Stelle weitergeben.

Themen Folgen