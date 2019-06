vor 22 Min.

Rettenbacher Bauhof wird teurer als geplant

Gemeinde vergibt Auftrag für Außenanlagen und den Anbau eines überdachten Waschplatzes

Von Peter Wieser

Im März hatte der Rettenbacher Gemeinderat grünes Licht für die Befestigung des Geländes am Bauhof inklusive des Anlegens von Kies- und Sandbunkern sowie einem überdachten Waschplatz mit Ölabscheider und Zisterne gegeben. Vor Kurzem hatte die öffentliche Ausschreibung stattgefunden, vier von sechs Unternehmen hatten ein Angebot abgegeben.

Ein Punkt, den Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU) nun in der Sitzung ansprach: Man habe im Investitionsprogramm 125000 Euro sowie weitere 504000 aus Haushaltsresten eingeplant. Die Kosten für das Vorhaben würden jedoch die vorgesehene Summe von 175000 Euro übersteigen. Dennoch sprach sie sich dafür aus, die Maßnahmen in diesem Jahr abzuschließen und nicht einen Teil auf das kommende zu verschieben. Seitens der Kämmerei sei signalisiert worden, dass die finanziellen Mittel zur Verfügung stünden, so die Bürgermeisterin.

Ingenieur Ludwig Kuhn stellte die Ausschreibungsergebnisse vor. Man habe bewusst eventuelle Regiearbeiten wie Untergrundverbesserungen berücksichtigt und für den Anbau der Überdachung am Waschplatz separate Vergleichsangebote von Hallenbauern eingeholt, erörterte Kuhn das entstandene Kombipaket. Dies bedeute für ihn zwar etwas mehr Aufwand, doch es handle sich nur um einen Bauhof und nicht um den Flughafen Berlin, wie er scherzend bemerkte.

Rund 150000 Euro brutto betragen die Kosten des wirtschaftlichsten Bieters, hinzukommen rund 38000 Euro brutto für den Anbau mit Überdachung. Die Unternehmen seien mit Aufträgen gut eingedeckt und es sei nicht zu erwarten, dass die Preise im nächsten Jahr fallen. Immerhin beinhalteten die Maßnahmen einen fünf Meter langen Anbau mit Waschplatz, Ölabscheider, Zisterne, Kontrollschacht und Lagerkapazität, eine 550 Quadratmeter große Fläche, die asphaltiert werde, sowie Boxen für Schüttgut. „Es wird nicht billiger werden.“ Die Planungen seien auf den Rettenbacher Bauhof und dessen Mitarbeiter zugeschnitten.

Den Auftrag könne man guten Gewissens an das Unternehmen vergeben, erklärte Kuhn auf die Frage von Gemeinderat Franz Feil (CSU) nach den Erfahrungen, da dieses auch die Sanierung des Friedhofsgässchens durchgeführt hatte. Die Vergabe der Arbeiten erfolgte einstimmig, ebenso das gemeindliche Einvernehmen für den erforderlichen Bauantrag – eine Formsache, nachdem die Details im Vorfeld schon erörtert worden waren.

In der vorangegangenen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses war unter anderem ein Bauantrag zum Neubau von Ferienappartements an der Hundtsgasse behandelt worden. Da sich bei diesem nach der Stellplatzverordnung der Gemeinde Rettenbach ein Bedarf von sieben Stellplätzen ergibt, stimmten die Mitglieder dem Vorhaben nur unter der Bedingung zu, wenn diese auch nachgewiesen würden. Die Situation in der Hundtsgasse dürfe sich nicht verschlechtern, so die einhellige Meinung.

