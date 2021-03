vor 18 Min.

Rettenbacher Gemeinderat spricht über die Kanalisation und Hundekot

Von Peter Wieser

Die Gemeinde Rettenbach wird in den kommenden Jahren etwa 1,5 Millionen Euro in die Sanierung ihrer Kanäle investieren. Ralph Mimler von der Firma Riwa informierte in der Sitzung des Gemeinderats über den Sachstand.

Noch in diesem Jahr soll im gesamten Ortsteil Remshart sowie in der St.-Alexander-Straße im Ortsteil Harthausen mit den Sanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise begonnen werden – eine Verfahrensweise ohne, dass Straßen geöffnet werden müssten und eine Verkehrsbeeinträchtigung entstehe, wie Mimler erklärte. Die Kosten für diesen Bauabschnitt werden etwa 260.000 Euro brutto betragen.

Auftrag für Kanalsanierung in Rettenbach soll noch dieses Jahr ausgeschrieben werden

Parallel dazu wird in diesem Jahr die Planung für die Kanalsanierung in offener Bauweise durchgeführt. Diese betrifft unter anderem die Kirchgasse in Remshart sowie den Regenwasserkanal in der Hauptstraße in Rettenbach. Ziel sei, die Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von knapp 290.000 Euro noch im vierten Quartal 2021 auszuschreiben, womit im Frühjahr 2022 mit den Arbeiten begonnen werden könnte, so Mimler. Die weitere Vorgehensweise, wiederum in geschlossener Bauweise, soll in Absprache mit der Gemeinde und in Abhängigkeit des Budgets abgestimmt werden. Unter Zugrundelegung drei weiterer Bauabschnitte ergebe sich für die Jahre 2023 bis 2025 ein Kostenfahrplan in Höhe von insgesamt 950.000 Euro.

Die Frage von Herbert Sittenberger (BL), ob dann bis zum Jahr 2025 das gesamte Kanalsystem instandgesetzt sei, bejahte Mimler, merkte aber an: Man unterliege einer immer wiederkehrenden Daueraufgabe und man müsse diese stets im Auge behalten. „Es ist eine Generationenaufgabe“, sagte Mimler.

So viele Parkplätze sind in Rettenbach künftig vorzuweisen

In der Gemeinde Rettenbach gibt es künftig eine Stellplatzsatzung. Gerade beim Winterdienst habe es immer wieder Probleme mit parkenden Fahrzeugen Probleme gegeben, auch bei Neubauvorhaben sei das Thema stets diskutiert worden, erinnerte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast ( CSU). Der Vorschlag einer Ablösevereinbarung im Einvernehmen mit der Gemeinde, den die Bürgermeisterin zur Diskussion stellte, fand unter den Räten keinen Gefallen. Unter anderem sind künftig bei Neubauten von Einzel- Doppel-, und Reihenhäusern, bezogen auf je eine Wohnung zwei Stellplätze nachzuweisen. Bei Mehrfamilienhäusern sind für Wohnungen bis zu 50 Quadratmetern Wohnfläche ein Stellplatz, bis 80 Quadratmeter 1,5 Stellplätze, bis 120 Quadratmeter zwei Stellplätze und darüber hinaus drei Stellplätze erforderlich. Ab acht Wohneinheiten sind zusätzlich Besucherstellplätze herzustellen.

Zuvor war aufgrund der Neuordnung der Straßenkategorien die Neufassung der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter beschlossen worden. Sogenannte sehr stark befahrene Straßen (Gruppe A) gibt es in der Gemeinde nicht. Unter die Gruppe B fallen in Rettenbach die Hauptstraße, die Silbermannstraße, ein Teilstück der St.-Leonhardstraße und die Von-Riedheim-Straße. In Harthausen betrifft dies die Schlossstraße, die Störchenriedstraße, die Rettenbacher Straße und die St.-Alexander-Straße. In Remshart sind es die Straßen An der Staatsstraße, die Mühlstraße sowie der Waldweg. Neben der Reinigung vorhandener Geh- und Radwege sowie von Grün- und von der Fahrbahn getrennten Parkstreifen erstreckt sich diese bis zu den Fahrbahnrändern, bei allen anderen Straßen (Gruppe C) zusätzlich bis zur Fahrbahnmitte.

Ärger um Hundekot auf Gehwegen in Rettenbach

In Zusammenhang mit diesem Tagesordnungspunkt sprach Thomas Kraus (CSU) ein leidiges Thema an: die Verunreinigung durch Hundekot auf Rad- und Gehwegen. Sogar im Vorgarten vom Kindergarten habe man die Hinterlassenschaften gefunden, so Kraus. „Die meisten Hundehalter verhalten sich vorbildlich“, erklärte die Bürgermeisterin. An die anderen könne man nur appellieren. Man schreibe regelmäßig die Hundebesitzer an und weise im Amtsblatt darauf hin. Man könne ein Ordnungsgeld verhängen, jedoch müsste jemand die verantwortliche Person auf frischer Tat ertappen, dies anzeigen und als Zeuge auftreten.

Werner Brenner (CSU) betonte: Man dürfe als Gemeinde ein solches Verhalten nicht tolerieren und müsse zum Schutz der „anständigen Hundehalter“ eingreifen. „Es ist ein Unding, es geht nur über Geld und wir müssen klar signalisieren, dass wir ein solches Verhalten nicht haben wollen“, so Brenner. Grundsätzlich zeigten sich die Räte bereit, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. In der nächsten Sitzung will sich der Gemeinderat damit auseinandersetzen. „Ein Verwarngeld sollte dann aber auch entsprechend hoch sein - zur Abschreckung“, fügte Sittenberger hinzu.

