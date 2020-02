12:32 Uhr

Rettungsdienste müssen wegen Betrunkenen Verstärkung holen

In Landensberg reichen beim Faschingstreiben die Kapazitäten der Retter nicht. Ein 26-Jähriger mit 2,5 Promille muss seiner Mutter übergeben werden.

Mit dem Verlauf des Faschingsumzugs in Landensberg ist die Polizei insgesamt zufrieden gewesen (wir berichteten) – mit dem Faschingstreiben sieht das ganz anders aus. Am Samstag lief gegen 19.30 Uhr ein sichtlich betrunkener 26-Jähriger an einer Polizeistreife vorbei. Er stürzte auf die Straße und konnte nicht mehr aufstehen. Die Beamten halfen dem stark alkoholisierten Mann und beschlossen daher, ihn in Schutzgewahrsam zu nehmen. Als sie ihn in den Streifenwagen brachten, fing er an, sich zu wehren. Daher mussten die Beamten ihn durch Drücken beziehungsweise Ziehen auf die Rückbank bringen. Ein späterer Alkoholtest ergab über 2,5 Promille bei dem Mann. Der Betrunkene konnte seiner Mutter gebracht werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Auch ansonsten hatten Polizei und Rettungsdienst „erheblich mit völlig betrunkenen Personen zu tun“, heißt es im Pressebericht. Es wurden 21 Veranstaltungsbesucher im Alter von 15 bis 21 Jahren in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Rettungsdienste mussten Unterstützung aus den benachbarten Bereichen anfordern, da die eigenen Kapazitäten nicht ausreichten. Während des Faschingstreibens wurde zudem ein Zaun, der im Eigentum der Gemeinde Landensberg steht, von einem bisher unbekannten Täter beschädigt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08222/96900 an die Polizei zu wenden. (zg)

