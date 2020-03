18:00 Uhr

Rezeptheft Zuckerguss: Ein Hefegebäck wie zu Omas Zeiten

Martin Wieland stellt im neuen Rezeptheft Zuckerguss seine Version der Rohrnudeln vor. Das Mehl und die Füllung machen viel aus, doch es gibt noch einen Tipp.

Von Bernhard Weizenegger

Bestimmt jeder kennt dieses Gefühl der unübertroffenen Perfektion: „So gut wie bei meiner Oma schmeckt das nirgendwo“, heißt es dann meist. Die Erinnerungen an diesen speziellen Geschmack, an die Konsistenz und den Duft des Gerichts sind so stark, dass jeder Versuch, an das Niveau heranzureichen, scheitern muss.

Rohrnudeln sind ein gutes Beispiel dafür. In jeder Familie gibt es dafür das beste Rezept für den Teig, die Füllung und die Zubereitung des traditionellen Hefegebäcks. Martin Wieland aus Oxenbronn hat genau dieses Rezept für sich und seine Familie weiterentwickelt. „Ich verwende ausschließlich Dinkelmehl aus regionaler Produktion, das langsam gemahlen wurde“, sagt er. Dadurch schmecken die Nudeln zwar etwas anders, „doch im Weizenmehl ist einfach nichts mehr drin“.

Dem Teig genügend Zeit geben

Etwa drei Mal im Jahr verwöhnt er die Familie mit der Köstlichkeit. „Meine Oma hat das Kar mit den Teiglingen noch zum nahe gelegenen Bäcker gebracht und mit der Restwärme im Brotbackofen gebacken – den Geruch des frischen Hefegebäcks habe ich heute noch in der Nase“, schwelgt der Musiker in Gedanken an seine Kindheit.

Das Rezept für die Rohrnudeln von Martin Wieland aus Oxenbronn ist in der aktuellen Zuckerguss Ausgabe zu finden. Bild: Bernhard Weizenegger

Damit der Hefeteig luftig wird, sollte er lange ruhen. „Wer dem Teig Zeit gibt, kann mit weniger Hefe backen“, empfiehlt Wieland. In diesem Fall durfte der Hefeteig erst einmal fünf Stunden ruhen. Und nach dem Formen der Nudeln noch weitere eineinhalb Stunden. „Dadurch kann die Hefe besser arbeiten und die Nudeln gehen schön auf, das macht sie locker.“

Obst der Saison oder aus dem Einweckglas

Die Füllung ist natürlich reine Geschmackssache. „Meine Mutter hat das ganze Jahr Rohrnudeln gebacken. Gab es im Sommer frisches Obst, wurde das verarbeitet. Im Winter nahm sie eingeweckte Früchte“, sagt unser Zuckerguss-Bäcker. Er hat die Tradition bewahrt. Für die auf dem Foto abgebildeten Rohrnudeln öffnete er ein Glas Zwetschgen mit Zimt, die er im vergangenen Sommer im eigenen Garten gepflückt und für den Winter eingeweckt hat. Verfeinert wird das mit einem Schuss Obstbrand, ebenfalls aus der Region.

In die Backform kommt bei Martin Wieland ausschließlich Butter. „Früher wurde noch Schweinefett verwendet, weil es billiger war. Doch mit den modernen Formen braucht es kaum noch Fett“, weiß Wieland. Das fördert die Verträglichkeit und ist gesünder. Und damit steigt auch die Vorfreude auf die nächsten Rohrnudeln.

