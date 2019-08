12:00 Uhr

Richtfest am BKH: Ein „Eisberg“ für zehn Millionen Euro

Richtfest am Bezirkskrankenhaus Günzburg für Bauabschnitt eins mit Radiologie, Casino und Turnhalle. Was dabei alles unsichtbar ist.

Von Bernhard Weizenegger

Monatelang klaffte eine riesige Baugrube zwischen Casino und Versorgungszentrum am Bezirkskrankenhaus (BKH) in Günzburg. Es war ein „holperiger Start“ im Herbst 2017 mit archäologischen Untersuchungen, sagt Martin Feldengut, Architekt der Bezirksbau & Service GmbH. Die Hochkonjunktur am Bau kommt dem Bauherrn Bezirkskliniken nicht nur teuer zu stehen, sie sorgte auch für mehrmalige Bauverzögerungen. Allein für die Baufeldfreimachung gab es auf die Ausschreibung nur ein Angebot, das um 90 Prozent über den geplanten Kosten lag.

Ein Fest für alle Handwerker

Im April 2018 konnte es endlich losgehen, der Rohbau stand ein Jahr später und nun wurde Richtfest gefeiert. „Traditionell ist das ein Fest für alle Handwerker und Planer“, sagt Thomas Düll, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken in Schwaben. Er ist froh, dass viele Firmen aus der Region an den Neubauten für die Radiologie und das multifunktionale Gebäude mit Casino, Sporthalle und Notstromanlage beteiligt sind.

Zufriedene Mitarbeiter sind wichtig

Die Turnhalle ist ein „wesentliches Element der Therapie“, begründet Düll das neue Angebot. Gute Therapie benötigt gute und zufriedene Mitarbeiter. Darum beschlossen die Verantwortlichen, für das Casino viel Geld auszugeben. 3,2 Millionen Euro ist der Eigenanteil der Bezirkskliniken am Neubau. Der Freistaat fördert mit 6,8 Millionen Euro nur eine wesentlich kleinere Gebäudegröße.

Sichtbar ist nur die „Spitze des Eisbergs“

Für Architekt Hanns Jana ist der sichtbare Pavillon zur westlichen Ringstraße die „Spitze des Eisbergs“ eines multifunktionalen Gebäudes. In der einst großen Baugrube befinden sich etwa sieben Meter im Untergrund ein Versorgungsbahnhof der automatischen Warentransportanlage, die viele Gebäude des Areals ansteuert. Zudem die Notstrom- und Trafoanlage für die gesamte Klinik, eine große Lüftungsanlage und auf der mittleren Ebene die Funktionsräume und der Zugang zur Turnhalle.

Die Drittelpause, die keine ist

In einem Zeitstrahl vom Architektenwettbewerb im Jahr 2015 bis zur Fertigstellung aller drei Bauabschnitte 2027 ist mit dem Richtspruch der Zimmerleute das erste Drittel geschafft. Von einer „Drittelpause“ kann jedoch keine Rede sein: Sobald das neue Casino in etwa einem Jahr in Betrieb geht, wird das alte Gebäude abgerissen, um Platz für das zweite Drittel zu schaffen.

