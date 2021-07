Das Kieswerk bei Riedhausen ist nun eine Ausstellung

Plus Nach langem Streit war klar, dass der rostige Stahlbau eine Zukunft hat. Viele Ideen wurden verworfen, doch für viel Geld ist jetzt etwas Lehrreiches entstanden.

Schön im eigentlichen Sinne ist das stählerne und verrostete Ungetüm nicht für jeden, trotzdem hat das Bauwerk bei Riedhausen in den vergangenen zehn Jahren für viel Gesprächsstoff in der Stadt Günzburg gesorgt. Das Vollmer-Kieswerk stand damals vor dem Abriss, der Rückbau war bereits beschlossene Sache. Doch dann machte sich eine kleine Gruppe stark, das Kieswerk zumindest vorübergehend zu erhalten und auf die Geschichte des Kiesabbaus im Donaumoos aufmerksam zu machen. Mit Erfolg.