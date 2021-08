Riedheim

Autofahrer findet Wagen am Riedheimer See mit zerstochenen Reifen vor

Am Riedheimer See wurden am Samstagabend zwei Reifen eines Autos zerstochen.

Megastress für einen Autofahrer: An seinem Fahrzeug wurden am Riedheimer See die Reifen auf der linken Seite zerstochen. Jetzt ermittelt die Polizei.

An einem Auto, das am Samstagabend nahe dem Riedheimer See abgestellt war, sind zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr die beiden linken Reifen zerstochen worden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf ungefähr 200 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

