Bauer sucht Frau: Diese beiden Frauen begleiten Landwirt Kreiß nach Riedheim

Zwei Frauen musste der Riedheimer Landwirt Mathias Kreiß bei "Bauer sucht Frau" einen Korb geben. Bei einer Kandidatin fiel es ihm nicht schwer.

Sabrina und Melina – so heißen die beiden Frauen, für die sich Bio-Landwirt Mathias Kreiß bei der RTL-Show „ Bauer sucht Frau“ entschieden hat. Zwei anderen Frauen hat er hingegen einen Korb gegeben, sie durften nicht mit ihm für eine Woche auf den Hof in Riedheim ziehen.

Ewelina und Marion, die Kreiß ebenfalls zum sogenannten Scheunenfest eingeladen hat, bei der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show dabei sind, haben den 33-Jährigen nicht komplett von sich überzeugen können. Die Entscheidung, welche Frauen er mitnimmt, sei ihm gar nicht schwer gefallen. Bei Ewelina habe es gar nicht gepasst. Zuerst habe sie seine Größe von 1,78 Meter bemängelt, sie bezeichnete ihn in Folge eins gar als Zwergchen. „Sie hat mit der Landwirtschaft gar nichts am Hut gehabt“, erzählt Kreiß. Sehr schnell sei für ihn klar gewesen, dass sie nicht seine Außerwählte wird.

DJ Ötzi singt beim Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau"

Blieben noch drei Frauen, jedes der drei Einzelgespräche sei toll gewesen. „Bei Sabrina und Melina hat es vom Charakter her besser gepasst“, sagt Kreiß am Tag nach der Ausstrahlung der zweiten Folge. Also musste sich auch Marion verabschieden. Doch bevor die beiden Frauen gehen mussten, gab es für alle Kandidatinnen und Kandidaten abends das große Fest. Als Überraschungsgast trat Sänger DJ Ötzi auf. Wer denkt, dass Kreiß auf diese Art von Musik abfährt, der irrt sich. „Das ist überhaupt nicht meins. Ich dachte mir: Was ist jetzt kaputt?“, sagt der Riedheimer und lacht.

Gefeiert habe er trotzdem, solch eine prominente Person live zu sehen und quasi ein Privatkonzert mitzuerleben. „Und dann haben wir auch noch die „Ghettofaust“ zur Begrüßung gemacht“, freut sich Kreiß über die einmalige Begegnung mit DJ Ötzi. Doch was hört der Landwirt sonst im Privaten? In den Dorfbuden läuft eher die Rockschiene, im Privaten hört er gerne ruhigere und leisere Töne.

Wie verläuft die Hofwoche bei Mathias Kreiß aus Riedheim?

Und darum geht's bei der Sendung: Bei der Show nehmen zwölf Landwirte und Landwirtinnen teil - etwa fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauen jede Folge an. Was die Bauern eint: Sie sind auf der Suche nach der großen Liebe und wählen unter den Bewerberinnen nach einer kurzen Kennenlernphase ein bis zwei Frauen aus, mit der sie zu sich auf den Hof ziehen. Nach sieben Tagen ist die Hofwoche beendet, nach wenigen Tagen muss allerdings eine der Frauen ausziehen und der Landwirt verbringt die restliche Woche mit "nur" noch einer Frau. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben durch die Sendung ihre große Liebe gefunden, es gab auch einige Hochzeiten. Bei anderen hingegen hat es nicht gefunkt und das Single-Dasein ging weiter.

Und bei Mathias Kreiß aus Riedheim? Wie er die Hofwoche mit Sabrina und Melina verbracht hat, wen er nach Hause geschickt hat oder ob ihn eine selbst verlassen wollte, darf er nicht verraten. Die nächsten Folgen von Bauer sucht Frau werden am Montag- und Dienstagabend, 20.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt. Da in jeder Folge immer nur ein Teil der zwölf Landwirte zu sehen ist, ist noch nicht klar, wann Mathias Kreiß an der Reihe ist.