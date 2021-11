"Bauer sucht Frau": Erste Kandidatin von Riedheimer Landwirt enttäuscht

Plus Der Riedheimer Landwirt Mathias Kreiß wird bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" wegen seiner Größe überrascht. Was geschehen ist und wie er die Folge erlebte.

Mathias Kreiß lächelt, fühlt sich wohl; kein Wunder, schließlich stehen vier hübsche Frauen um ihn und wollen ihn näher kennenlernen. Jede von ihnen versucht, den 33-jährigen Bio-Landwirt zu umgarnen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Doch Ewelina stört und sagt etwas, mit dem Kreiß nicht gerechnet hat.