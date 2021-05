Fast 21.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A8 bei Riedheim

Ein demoliertes Auto, eine kaputte Leitplanke und ein verletzter Fahrer sind die Bilanz des Unfalls auf der A8 bei Riedheim am Sonntagabend.

Zwischen dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen und der Anschlussstelle Leipheim ist es in Fahrtrichtung München am Sonntagabend auf der A8 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Schaden von etwa 20.600 Euro entstand.

Ein 31-Jähriger war mit seinem Auto auf der rechten Fahrspur unterwegs und verlor gegen 21.22 Uhr aus unklarer Ursache auf Höhe Riedheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte über alle Fahrstreifen und prallte gegen die Außenleitplanke, die er auf einer Länge von rund 50 Metern massiv beschädigte und schließlich an dieser, auf dem Standstreifen, zum Stehen kam. Der Fahrer, der allein in seinem Fahrzeug saß, zog sich leichte Verletzungen zu, so die Polizei.

Zunächst wurde die A8 in Richtung München komplett gesperrt

Die Autobahnpolizei Günzburg sperrte die Richtungsfahrbahn zunächst komplett, da sich Trümmerteile auf der Fahrbahn befanden. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Leipheim und des Rettungsdienstes, der mit einem Rettungswagen des ASB Langenau und einem Einsatzleiter Rettungsdienst der Johanniter aus Kleinkötz anrückte, konnte die Sperrung auf den rechten Fahrstreifen und die Standspur reduziert werden.

Das Auto war im rechten Frontbereich stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Es musste von einem Abschlepper geborgen werden. (obes)

