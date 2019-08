vor 45 Min.

Ritter Dentatus in Indonesien

Wie die Burgauer Kultfigur in eine Wochenzeitung in Jakarta gekommen ist

Als Ritter Dentatus hat Peter Mader schon einige Abenteuer erlebt – dass er jüngst in einer indonesischen Zeitung aufgetaucht ist, hat den Burgauer aber dann doch überrascht. Der Independent Observer, eine in Jakarta beheimatete und in ganz Indonesien erscheinende Wochenzeitung, schrieb vor Kurzem über ihn und kündigte an, dass es demnächst von Ritter Dentatus ein Gedicht über Indonesien geben würde. Doch wie kam es dazu?

Bei einem Mittelalterspektakel in Sandizell, das Peter Mader in Gestalt seiner Kunstfigur besucht hatte, sprachen ihn zwei vornehm wirkende Damen an und baten um ein gemeinsames Foto. „Das kommt öfters vor, vor allem bei ausländischen Besuchern historischer Feste“, sagt Peter Mader, der dem Wunsch gerne nachkam und dann mit einer der beiden in hervorragendem Deutsch sprechenden Damen ins Gespräch kam. Als er eines seiner Verslein zum besten gab, erntete Ritter Dentatus helle Begeisterung. „Die Asiatin stellt sich als profunde Kennerin der deutschen Rittersagen heraus, die ihrer Freundin jeweils übersetzte“, freut sich Peter Mader. Die beiden Frauen erklärten ihm, die eine sei Australierin mit indonesisch-holländischen Wurzeln, die andere Indonesierin. „Ich meine, dass ich zwar nicht so gut Indonesisch könne wie sie deutsch, aber doch ein wenig und packe mein verbliebenes Indonesisch aus“, erinnert sich Peter Bader. Auf zwei seiner Backpackerreisen hatte er Indonesien besucht und dazu im Vorfeld die Landessprache erlernt. „Bei Indonesisch, das als einfachste Sprache der Welt gilt, ging das super.“ Speziell für die holländische Australierin rezitierte der Dichter dann seine Verse über den „Ritter Gouda“, doch ein Gedicht über Indonesien konnte er noch keines vorweisen. Peter Mader versprach den beiden Frauen aber, eines zu schreiben. „Wir tauschen Kärtchen aus und gehen lachend unserer Wege“, sagt Peter Mader über das Ende der Begegnung, bei der er beiläufig erfuhr, dass die Dame aus Indonesien Journalistin ist. Er dachte sich nichts groß dabei – bis er den besagten Artikel im Independent Observer erhielt. Und Ritter Dentatus hielt sein Versprechen: „Das Indonesien-Gedicht existiert inzwischen und ich habe es auch an Frau Tamalia Alisjahbana, die indonesische Verfasserin des Artikels gemailt.“ (gz)

