Baufirma blockiert Ausfahrt: Ärger vor dem alten Röfinger Feuerwehrhaus

Plus Für einen kompletten Nachmittag war die Ausfahrt blockiert. Eine Baufirma hatte dort eine Ladung Kies abgekippt. Nicht zum ersten Mal gibt es dort Probleme.

Die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Röfingen sind sauer. Müssen sie künftig die Zufahrt zum alten Feuerwehrhaus erst freischaufeln, bevor sie ausrücken können? Am Mittwochnachmittag hatte ein Unternehmen direkt vor dem Tor des alten Gerätehauses eine Ladung Kies abgekippt. Wie kann das sein?