Die Gemeinde Röfingen investiert in ihre Feuerwehren

In Röfingen ist der Haushalt beschlossen worden. Unter anderem wird die Gemeinde in den kommenden zwei Jahren für ihre beiden Feuerwehren höhere Beträge für neue Fahrzeuge ausgeben.

Plus Der Gemeinderat Röfingen hat den Haushalt verabschiedet. Auch die Friedhofsmauer und der Kirchenvorplatz sind Teil des Investitionsprogramms.

Von Peter Wieser

Zwei größere Ausgaben sieht der Haushalt der Gemeinde Röfingen vor: Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Roßhaupten sind 250.000 Euro vorgesehen. In einer gemeinsamen Besprechung habe sich die Wehr zunächst für ein gebrauchtes Fahrzeug ausgesprochen, man kläre das derzeit, sagte Bürgermeister Hans Brendle (UWRR) in der Sitzung. Im kommenden Jahr sind weitere 420.000 Euro für die Wehr in Röfingen vorgesehen. Die Fahrzeuge seien beide in die Jahre gekommen, die nächste Instandsetzung werde sich nicht mehr lohnen. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Sanierung der Friedhofsmauer und des Kirchenvorplatzes in Röfingen dar.

