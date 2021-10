Röfingen

06:30 Uhr

Ein eigenes Buch: Röfingerin hat sich ihren Kindheitstraum erfüllt

Die Fantasy-Autorin Stefanie Airen in ihrem Garten in Röfingen. Hier präsentiert sie ihr erstes Buch "Manipura - das Geheimnis der Seelenjuwelen".

Plus Aus der Social-Media-Managerin Stefanie Leilanie Airen aus Röfingen ist eine Fantasy-Buchautorin geworden. Warum der Weg dorthin nicht einfach war.

Von Martin Gah

Als schüchterne Außenseiterin hat Finn es nicht leicht im Schulalltag. Doch all ihre Sorgen rücken schlagartig in den Hintergrund, als sie von einer grotesken Kreatur überfallen wird, die ihre Seele auszusaugen versucht. Nur dank der Hilfe ihrer Mitschüler Alex und Rakin überlebt sie um Haaresbreite. Finn kann nicht fassen, dass ausgerechnet Rakin sein Leben aufs Spiel setzt, um sie zu retten, zumal er bisher alles dafür getan hat, um ihre Abscheu zu erregen. Als sie herausfindet, dass er zusammen mit Alex und Lara in eine geheimnisvolle Organisation verwickelt ist, überschlagen sich die Ereignisse und schweißen die vier Teenager als Freunde zusammen. Jedoch ahnt bis dahin keiner, welche explosiven Geheimnisse noch in Rakin schlummern. Das ist der Beginn der Handlung des neuen Fantasy-Jugendromans „Manipura– das Geheimnis der Seelenjuwelen“, der seit 17. September auf dem Markt ist und von einer Autorin aus dem Landkreis Günzburg geschrieben wurde.

