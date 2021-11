Röfingerin fällt auf Betrüger in Facebook herein

Zwei Täter haben vorgetäuscht, an Möbelstücken interessiert zu sein. Warum am Ende die Verkäuferin die Gelackmeierte ist.

Eine 46 Jahre alte Geschädigte zeigte am Freitag bei der Polizeiinspektion Burgau einen Betrug an, bei dem die Social-Media-Plattform Facebook genutzt wurde. Die Frau hatte über Facebook Möbelstücke zum Verkauf angeboten. Zwei unbekannte Täter täuschten ein Kaufinteresse vor, worauf die Abholung der Möbelstücke vereinbart wurde. Für die Transportversicherung sollte die Geschädigte nun einen Geldbetrag in Höhe von 54 Euro in Guthabenkarten per „Dundle“ überweisen, was die Geschädigte auch tat. Anschließend sollte sie eine weitere Guthabenkarte im Wert von 100 Euro kaufen und den unbekannten Tätern den Kartencode übermitteln. Auf Grund der weiteren Forderung wurde die Geschädigte auf den Betrug aufmerksam und kam einer weiteren Bezahlung nicht nach. (AZ)