Wer hat in Röfingen nachts zwölf Hühner gestohlen?

War es der Fuchs oder unbekannte Täter, die am Wochenende nachts zwölf Hühner von einem Züchter in Röfingen stahlen? Die Polizei sucht Zeugen.

Zwölf auf einen Streich: In der Nacht auf Sonntag fehlten auf einem Grundstück eines Anwesens in der Sonnenstraße in Röfingen ein Dutzend Hühner. Acht davon waren Rassehühner. Laut Zeugen war der Hof in der Früh mit Federn übersäht, die Tiere waren weg.

Die Hühner in Röfingen könnten von einem Fuchs oder einem Dieb geholt worden sein

Nun stellt sich die Frage: War es vielleicht ein Fuchs oder unbekannte Täter, die es auf die Tiere abgesehen hatten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)