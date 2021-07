Röfingen

Wie hoch sollen die Beiträge für die Roßhauptener Kita sein?

Plus Im Röfinger Rat gehen die Meinungen über eine Anhebung der Gebühren für die Kindertagesstätte in Roßhaupten auseinander. So hat das Gremium entschieden.

Von Peter Wieser

Dass die Gebühren für die Kindertagesstätte „Schwalbennest“ im Ortsteil Roßhaupten angepasst werden sollen, stand in der Sitzung des Röfinger Gemeinderats nicht zur Debatte. Vielmehr ging es darum, in welcher Höhe dies geschehen soll. Im Jahr 2018, in dem die Sanierung des Kindergartens und der Anbau der Krippe erfolgt war, betrug das Defizit rund 790.000 Euro, 2019 lag es bei 196.000 Euro und im vergangenen Jahr bei 156.000, wie Bürgermeister Hans Brendle informierte. Innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft strebe man eine einheitliche Gebührenerhöhung an. Zudem sei in der Vergangenheit keine Anpassung erfolgt, so der Bürgermeister. Das soll sich nun ändern.

