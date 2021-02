03.02.2021

Röfingen rüstet bei der Straßenbeleuchtung nach

Auch mit der Stellplatzregelung im Ort befasste sich der Gemeinderat

Die Sitzung des Röfinger Gemeinderats im Bürgersaal des Haldenwanger Rathauses begann eine Stunde früher als gewohnt – damit man um 21 Uhr auch durch sei, hatte Bürgermeister Hans Brendle (UWRR) bemerkt, bevor er zur Tagesordnung überging.

In regelmäßigen Abständen erneuert die Gemeinde Röfingen Teile ihrer Straßenbeleuchtung. Auch in diesem Jahr: Seitens der Lechwerke (LEW) liegen zwei Angebote für den Austausch von Überspannungsleuchten aus den 70er Jahren in Mastleuchten zu einem Gesamtpreis inklusive aller Erd-, Beton- und Anschlussarbeiten in Höhe von rund 22.400 Euro brutto vor. Die genauen Maststandorte werden dabei mit der Gemeinde festgelegt. Dem einen Angebot in Höhe von rund 12.300 Euro brutto – in der Marienstraße in Röfingen sollen vier Mastleuchten drei Überspannungsleuchten ersetzen – gab der Gemeinderat seine Zustimmung. Das zweite Angebot, sieht am Ortsausgang von Roßhaupten den Austausch zweier Überspannungsleuchten gegen drei Mastleuchten vor. Ob und an welcher Stelle eine dritte Lampe platziert werde, soll bei diesem zunächst noch geprüft werden. In jedem Fall aber müsse im Hinblick auf die Sicherheit an der Einmündung der Gartenstraße in die Hauptstraße sowie bei dem in den Ort führenden Radweg eine ausreichende Ausleuchtung gewährleistet sein.

Ein weiteres Mal ging es um einen Bauantrag zur Errichtung eines Kosmetiksalons in Röfingen. In zwei vorangegangenen Sitzungen hatte der Gemeinderat dem Vorhaben nicht zugestimmt, nachdem dieser die Anzahl der auf dem Grundstück angeordneten Parkplätze als nicht ausreichend beurteilt hatte. Nach Prüfung durch das Landratsamt sieht dieses jedoch keine Gründe, die gegen eine Baugenehmigung sprächen. Die Gemeinde erhalte nochmals Gelegenheit, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, ansonsten werde dieses durch das Landratsamt ersetzt, heißt es in der Stellungnahme. Dirk Vollertsen (Bürger-Liste) war der Meinung, dass man sich intensiver mit einer Stellplatzsatzung auseinandersetzen sollte. Man könne sich über eine Satzung Gedanken machen, entgegnete Bürgermeister Brendle. In diesem Fall aber sei die Sache durch, mit der Empfehlung des Landratsamts sei die Lage eindeutig. Letztlich erteilte auch der Gemeinderat Röfingen mehrheitlich das gemeindliche Einvernehmen.

Auf Antrag des FC Roßhaupten beschloss der Gemeinderat die Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren in der Grundschule Röfingen im Schuljahr 2019/2020.

Ingrid Osterlehner übte Kritik an einem Anwesen außerhalb von Röfingen, das, wie sie sagte, immer mehr verkomme und wo in letzter Zeit nachts immer wieder Hundegebell zu hören sei. Zudem sei der entlangführende Weg stark durch Hundekot verschmutzt. Man werde den Besitzer anschreiben, versicherte Bürgermeister Brendle. Am besten sei, solche Dinge mit Fotos zu dokumentieren, womit die Gemeinde zeitnah reagieren könne. (wpet)

