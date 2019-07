vor 55 Min.

Rogz open: Der Schlossplatz rockt wieder

Die Band We salute you tritt am Samstag beim Rogz open in Günzburg auf.

Beim Open Air auf dem Günzburger Schlossplatz wird am ersten Augustwochenende nicht nur Rockmusik zu hören sein. Die Bands beim Rogz Open sind keine Unbekannten.

Bereits zum siebten Mal findet am 2. und 3. August das Rogz Open am Günzburger Schlossplatz statt. Nachdem die Veranstalter sich im vergangenen Jahr eine kleine Pause gegönnt hatten, verwandelt sich der ehrwürdige Schlossplatz heuer wieder in ein Open-Air-Gelände.

Bereits am Freitag, 2. August, findet in Kooperation mit Elements4events, die unter anderem das Sunrise Festival in Burtenbach veranstalten, ein Abend unter dem Motto „Rogz meets Reggae“ statt. Mit dabei sind die Bands Losamol aus dem Allgäu und der Shootingstar Greeen.

Von Losamol stammt die Hymne der Allgäuer Festwoche

Den Freitag eröffnet Losamol und verwöhnt das Publikum mit Mundart-Reggae, also mit bayerischen Texten. Deren größter Song ist „Nauf auf die Bank“, der seit vielen Jahren als absolute Hymne der Allgäuer Festwoche gilt. Anschließend wird Greeen die Bühne entern und das Publikum mit ihrer eigenen Musikrichtung – einer Mischung aus Rap und Reggae – unterhalten. Dem Publikum wird auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Show unter dem Motto „Rogz meets Reggae“ geboten.

We salute you haben 21 Kanonen und Hells Bells dabei

Bereits zum fünften Mal eröffnet Mission Rock’n’Roll aus Thannhausen den Samstagabend, 3. August. Songs von Deep Purple, Lynyrd Skynyrd, Metallica, Motörhead, Journey und vielen anderen Legenden bestimmen das Programm. Die einstündige Show verkürzt den Rockfans die Wartezeit auf ihre Freunde von We Salute You, die den Samstagabend beschließen werden. Vier der fünf Musiker werden den Rockfans bekannt vorkommen: Waren sie doch bis vor drei Jahren Mitglieder bei der Band Barock, bis sich die Musiker um den Londoner Sänger Grant Foster entschlossen, eine eigene Band auf die Beine zu stellen. 21 Kanonen und die Hells Bells in Originalgröße sind nur zwei Bestandteile der Powershow.

Tickets im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Info in Günzburg am Schlossplatz, bei Schreibwaren Böck in Burgau und Jettingen, sowie im südlichen Landkreis bei Mission Rock’n’Roll (Telefonnummer 0160/1838042) sowie an der Abendkasse. Einlass ist an beiden Tagen um 18.30 Uhr, Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Alle Infos gibt es hier. (zg)

