18:03 Uhr

Rohrbruch im Kreuzungsbereich: Wasser überspült Straße

In Röfingen hat es einen Wasserrohrbruch gegeben.

Betroffen waren die Augsburger und Thannhauser Straße in Röfingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Am späten Mittwochabend hat es in Röfingen im Kreuzungsbereich Augsburger/Thannhauser Straße einen Rohrbruch gegeben. Es sei so viel Wasser ausgetreten, dass auch die Straße überspült wurde, erklärt Bürgermeister Hans Brendle auf Nachfrage.

Noch in der Nacht sei der Rohrbruch repariert worden. Wohl habe die lange Verkehrsbelastung zum Schaden geführt. Ein Leser schrieb, erst gegen 15 Uhr sei wieder Wasser da gewesen. (cki)