vor 23 Min.

Rollerfahrer fährt auf Rad auf und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls an der Einmündung von Goethestraße und Krankenhausstraße in Günzburg.

Gegen 7.05 Uhr ist am Dienstag ein 16-jähriger Radfahrer auf der Goethestraße in Günzburg in Richtung Krankenhausstraße gefahren. An der dortigen Einmündung wollte der Radfahrer auf den linksseitigen Gehweg wechseln. Ein dahinter fahrender Rollerfahrer erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr von hinten auf das Fahrrad auf.

Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden, der Rollerfahrer dagegen fuhr, ohne anzuhalten, auf die Krankenhausstraße Richtung Stadtmitte. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht an der rechten Hand. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Polizei um einen schwarzen Mofa-Roller mit einem roten Streifen unterhalb des Sitzes handeln. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/9190, zu melden. (zg)

