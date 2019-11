vor 23 Min.

Roman Gepperth als Bürgermeisterkandidat von CSU und SPD

Die Bibertaler Christsozialen haben sich einstimmig für Roman Gepperth als Bürgermeisterkandidaten entschieden. Wie sich der neue Gemeinderat verjüngt.

Die CSU Bibertal hat im Traubesaal in Bühl ihre Gemeinderatskandidaten nominiert. Vorsitzende Elisabeth Eiband begrüßte auch den Bürgermeisterkandidaten Roman Gepperth, der sich den Zuhörern vorstellte. Die CSU hatte, so heißt es in der Mitteilung, zunächst versucht, die aktuell erfolgreichen Ratsmitglieder für eine erneute Kandidatur zu motivieren. Das sei leider nicht in allen Fällen gelungen, eröffne aber gleichzeitig die Möglichkeit, jungen und engagierten Bürger die Chance zu geben, Bibertal mitzugestalten.

Roman Gepperth Bild: Sammlung Gepperth

Versammlungsleiter Johannes Preußner dankte den ausscheidenden Ratsmitgliedern, vor allem dem Zweiten Bürgermeister Lorenz Dirr, dem Fraktionsvorsitzenden Roland Werdich und den beiden Gemeinderäten Tobias Sauter und Alois Denzel. Beim Werben um Kandidaten war versucht worden, alle Ortsteile einzubinden. Bis auf Anhofen und Schneckenhofen sei man damit erfolgreich gewesen. Auch neue Leute sollten begeistert werden. Mit einem Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren könnte sich der neue Gemeinderat stark verjüngen. Es ist auch gelungen, wieder drei Frauen für die Liste zu gewinnen. Das Berufsspektrum und die Kandidatenliste spiegeln die Bibertaler Bevölkerung wider. Die 21 CSU-Mitglieder entschieden sich einstimmig für die Liste. Auch wurde einstimmig darüber entschieden, mit der SPD einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Die SPD werde ihn am 29. November nominieren, erklärte Johannes Preußner.

Das ist die Liste der CSU Bibertal:

1. Elisabeth Eiband, 44, Bauingenieurin, Ettlishofen; 2. Andreas Keller, 41, Agrarbetriebswirt, Opferstetten; 3. Hans-Jürgen Dirr, 57, Landwirt, Kissendorf; 4. Carola Pröbstle, 56, Hausfrau, Echlishausen; 5. Franz Neugebauer, 37, Techniker, Bühl; 6. Alexander Kast, 51, Bauführer, Silheim; 7. Manuel Götz, 28, Wirtschaftsingenieur Echlishausen; 8. Jürgen Wiedemann, 51, Raumausstatter, Bühl; 9. Robin Peschel, 28, Geschäftsführer, Opferstetten; 10. Maximilian Goßner, 23, Student, Kissendorf; 11. Roman Reitmaier, 41, Berufsfeuerwehrmann, Kissendorf; 12. Florian Rüggemann, 38, Geoinformation, Kissendorf; 13. Iris Bertele, 36, Gerichtsvollzieherin, Kissendorf; 14. Stefan Schirßner, 33, Zimmerermeister, Kissendorf; 15. Simon Schönberger, 31, Maschinenbautechniker, Kissendorf; 16. Martin Scheer, 47, Vertriebsingenieur, Kissendorf. Ersatzkandidatin ist Jasmin Rüggemann, 33, Medizinische Fachangestellte, Kissendorf. (zg)

