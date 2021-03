vor 18 Min.

Rotter soll’s richten

Landkreise berufen Koordinator

Mit dem geplanten Aus- beziehungsweise Neubau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg kommen auch Fragen und Wünsche der betroffenen Gemeinden und Landkreise auf. Um diese zu bündeln, wurde Eberhard Rotter als Koordinator berufen. Er soll die Interessen von Stadt und Landkreis Augsburg, des Landkreises Günzburg sowie von Landkreis und Stadt Neu-Ulm erfragen und koordinieren. Die Trassenführung ist dabei ein entscheidendes Thema. Die Region zwischen Ulm und Augsburg wird – so die Überlegung – künftig mit gemeinsamer Stimme gegenüber Bund, Freistaat und Bahn sprechen. Rotter ist Rechtsanwalt, von 1990 bis 2018 war er Mitglied des Landtages. In dieser Zeit war er für die CSU zwei Jahrzehnte als verkehrspolitischer Sprecher tätig. Im Parlament hat er sich auch um bahnpolitische Themen gekümmert. An diesem Mittwoch wird Rotter mit betroffenen Bürgermeistern des Kreises Günzburg sprechen und ihre Vorstellungen zum Verlauf der Trasse erfragen. (zg)

