Rückblick: Die neue Schnellbahntrasse rückt näher

Plus Nach einem Runden Tisch formulieren die Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Günzburg Forderungen an die Deutsche Bahn. Was aus dem Fernzughalt Günzburg wird.

Von Walter Kaiser

Die Bahn soll schneller und damit konkurrenzfähiger werden. Um diesem Ziel näher zu kommen, ist eine neue Schnellbahntrasse zwischen Ulm und Augsburg geplant. Die bisherige Fahrzeit soll von derzeit etwa 45 auf 26 Minuten reduziert werden.

Bei einem runden Tisch, zu dem Landrat Hans Reichhart die (Ober-)Bürgermeister aus dem nördlichen Landkreis eingeladen hatte, wurden die Pläne der Bahn grundsätzlich positiv bewertet. Denn kürzere Fahrzeiten seien von regionalem, nationalem und internationalem Interesse. Zugleich wurden einige Forderungen erhoben.

Strecke möglichst nahe an der Autobahn

Die neue Strecke, so eine der Forderungen, müsse möglichst nahe an die Autobahn und damit an einen ohnehin schon belasteten Bereich gelegt werden. Da auf der jetzigen Bahntrasse künftig weniger Fernzüge fahren, müssten diese freien Kapazitäten für einen spürbaren Ausbau des Nahverkehrs genutzt werden, hieß es bei dem runden Tisch weiter.

Bislang fahren 90 Fernzüge – Personen- wie Güterverkehr – pro Tag auf der bestehenden Trasse zwischen Ulm und Augsburg. Dies sei eine enorme Lärmbelästigung für die Anwohner, die durch die neue Trasse spürbar gemindert würde. Auch dies sei ein positiver Aspekt der Neuplanung, hieß es bei der Gesprächsrunde im Landratsamt.

Ganz wichtig: Der Günzburger Bahnhof müsse auch künftig an den Fernverkehr angebunden bleiben. Laut Deutschlandplan der Bahn ist vorgesehen, nach dem Bau der neuen Trasse stündlich zwei Fernzüge in Günzburg halten zu lassen, um Kunden zu den Schnellzügen nach Ulm oder Augsburg zu bringen. Der Landrat: „Die Verbindung von Alt-und Neutrasse muss weiterhin gewährleistet sein.“ Eine entsprechende Forderung ist auch im Günzburger Stadtrat erhoben worden.

Maximaler Tunnelanteil gewünscht

Ohne Eingriffe in Natur und Landschaft wird die neue Schnellbahntrasse nicht zu realisieren sein – auch wenn sie noch so nahe an die Autobahn gelegt wird. Deshalb wurde beim runden Tisch gefordert, vor allem in der Nähe von Wohn-und Gewerbegebieten einen „maximalen Tunnelanteil“ vorzusehen. Brücken über die Täler im Landkreis seien gänzlich zu vermeiden, lautet eine weitere Forderung. Zudem müssten, wie vom Bundesverkehrsministerium zugesagt, alle Bahnhöfe an der momentanen Strecke barrierefrei gestaltet werden.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, kündigte Landrat Reichhart an, auf politischer Ebene in München und Berlin aktiv zu werden. Reichhart und der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig vertreten den Landkreis im Koordinierungsbeirat der Bahn, auch dort werde man die Forderungen der hiesigen Kommunalpolitiker in den Entscheidungsprozess einbringen.

