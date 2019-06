vor 10 Min.

Ruhebank von den „Rentnerbänklern“

Seniorenrunde macht in Harthausen eine besondere Spende

Seit nunmehr fünf Jahren bestehen die „Rentnerbänkler“ in Harthausen, mit Standort unter dem alten Nussbaum an der Störchenried-Straße. Die Frage „Was hat der Rentner am wenigsten?“ und die Antwort „keine Zeit“, trifft bei dieser Gemeinschaft nicht immer zu. Jeden Dienstag und Donnerstag weisen die Senioren mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge auf ihre Anwesenheit hin. Der Grundsatz der Gruppierung lautet, dass jeder kommen und gehen kann, wann er will.

Bei diesen Treffen wird nicht nur mancher Medikamentenplan erläutert, da werden auch Pläne für Aktivitäten wie Mutter- und Vatertagsessen für alle, gemeinsame Radtouren, Ausflüge ins Saarland, nach Florenz und Fahrten zu den Weihnachtsmärkten geplant und organisiert.

Im Fokus 2019, zum halbrunden Jubiläum, steht allerdings die von den Männern und Frauen des „Bänkle“ gestiftete Ruhebank für circa acht bis zehn Personen, die mit Erlaubnis von Alexander Freiherr Von Riedheim auf dem Grundstück am Kellerberg aufgestellt wurde.

In Eigenleistung, mit Spenden aus den eigenen Reihen und fleißigen Helfern entstand eine Sitzgelegenheit für die Allgemeinheit und solche, die des Wanderns müde, den malerischen Anblick des Schlosses mit dem Spiegelbild im darunter liegenden Schlossweiher zu schätzen wissen. Im Beisein der Familie von Riedheim segnete Diakon Upali Fernando die Ruhebank im Halbrund sowie die anwesenden Gäste. In ihren Reden bedankte sich Ernst Eberhard, treibende Kraft der „Bänkler“ für die Standortnutzung, sowie die Unterstützung seiner „Rentner“ und Spender. Alexander Freiherr von Riedheim bedankte sich für das Engagement aller Beteiligten, die für die Allgemeinheit in Harthausen etwas Langlebiges geschaffen haben. (zg)

