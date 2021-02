vor 20 Min.

Rund 2500 Corona-Impfungen im Landkreis geplant

Vergangene Woche hatte man erstmals drei Impfstoffe. Eine der niedrigsten Inzidenzen in Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Günzburg liegt laut Robert-Koch-Institut am Montag bei 22,8 – das ist der gleiche Wert wie schon am Tag zuvor. Damit ist die Region auf Platz 13 der niedrigsten Werte in Deutschland. Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei insgesamt 92. Die Inzidenzwerte aus den Nachbarlandkreisen: Neu-Ulm (45,1), Augsburg (35,5), Dillingen (19,7) und Unterallgäu (35,1). Stabil ist auch die Situation an den Kreiskliniken. An beiden Standorten liegt weiter kein Patient mit Corona auf Intensiv, je zwei Patienten werden auf den Isolierstationen behandelt. Die Kreiskliniken geben zudem Auskunft über die geplanten Corona-Impfungen im Kreis. Demnach sind in dieser Woche 1000 Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca (alles Erstimpfungen) geplant. Außerdem stehen laut Kreiskliniken in dieser Woche 1500 Impfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer auf dem Programm, diese gliedern sich auf in zwei Drittel Erstimpfungen und ein Drittel Zweitimpfungen. In der vergangenen Woche hatte man erstmalig drei Impfstoffe zur Verfügung: Astrazeneca, Biontech/Pfizer sowie Moderna. Wann im Landkreis die nächste Moderna-Lieferung ankommt, sei derzeit nicht bekannt.

Für den Zeitraum vom 13. bis 22. Februar meldet das Landratsamt folgende Zahlen für die Gemeinden:

Aichen 0, Aletshausen 0, Balzhausen 0, Bibertal 1, Breitenthal 0, Bubesheim 0, Burgau 10, Burtenbach 0, Deisenhausen 0, Dürrlauingen 0, Ebershausen 0, Ellzee 1, Gundremmingen 0, Günzburg 8, Haldenwang 0, Ichenhausen 2, Jettingen-Scheppach 2, Kammeltal 0, Kötz 2, Krumbach 11, Landensberg 0, Leipheim 2, Münsterhausen 1, Neuburg 2, Offingen 0, Rettenbach 0, Röfingen 0, Thannhausen 0, Ursberg 0, Waldstetten 0, Waltenhausen 0, Wiesenbach 0, Winterbach 0, Ziemetshausen 0, landkreisfremd 7. (zg)

