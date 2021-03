vor 31 Min.

Rund 460 Liter Diesel aus Lastwagen in Leipheim abgezapft

Hunderte Liter Diesel sind aus einem Lkw in Leipheim abgezapft worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Dieseldieb in Leipheim geben können.

Aus einer an der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim abgestellten Sattelzugmaschine sind in der Zeit von Montagnachmittag um 15 bis Dienstag um 3.15 Uhr circa 460 Liter Diesel abgezapft worden.

Hierzu war laut Polizei der verschlossene Tank des Lastwagens aufgebrochen worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (zg)

Lesen Sie auch:

Themen folgen