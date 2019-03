vor 18 Min.

SPD fordert Resolution zur Bahntrasse

Sie soll am Montag im Kreistag verabschiedet werden

Der Kreistag soll in seiner kommenden Sitzung am Montag, 18. März, die Haltung des Landkreises zum Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg bekräftigen. Eine entsprechende Resolution hat die SPD-Fraktion bei Landrat Hubert Hafner eingereicht.

Äußerungen politischer Mandatsträger und von IHK-Vertretern zur Trassenführung hätten in jüngster Zeit Irritationen hervorgerufen (wir berichteten). Deswegen sei es notwendig, dass der Landkreis seine bereits 2016 formulierte Position zeitnah und unmissverständlich bestätige. „Vor allem geht es darum, dass sich der Ausbau auf dem Gebiet des Landkreises im Wesentlichen an der bestehenden Trasse orientieren soll und der Bahnhof Günzburg nicht vom Fernverkehr abgehängt wird“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich.

Der Kreistag tritt am kommenden Montag im Bürgerhaus des Krumbacher Stadtteils Attenhausen zusammen. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist dabei die Verabschiedung des Kreishaushaltes 2019. Die Resolution ist bereits als Tagesordnungspunkt Nummer acht gegen Ende des öffentlichen Sitzungsteils vorgesehen. (zg/rjk)

