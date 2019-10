vor 28 Min.

SV Scheppach mit neuer Führung

Auf den langjährigen Vorsitzenden Karl Hildensperger folgt mit Peter Weizmann ein weiteres Vereinsurgestein

Nachdem auf der Generalversammlung des SV Scheppach im Juni die Neuwahlen in Ermangelung eines Kandidaten für den Posten des Ersten Vorsitzenden vertagt worden waren, wurde jetzt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein Nachfolger für Karl Hildensperger gefunden. Auf ihn, der nach 18 Jahren an der Spitze nicht mehr kandidierte, folgt Peter Weizmann.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Karl Rott als Zweiter Vorsitzender, Peter Hanke als Schatzmeister sowie Otto Holzbock und Volker Kraus als Beisitzer. Das Amt des Protokollführers übernimmt Markus Schäffler. Für die ausscheidende Schriftführerin Gerlinde Beck kommt Nicole Sommerfeld ins Team. Bürgermeister Hans Reichhart, der auch Ehrenvorsitzender des SV Scheppach ist, zeigte sich erleichtert, dass nach langer Zeit der Ungewissheit die Nachfolge von Karl Hildensperger geregelt sei. In Peter Weizmann habe man ein „Vereinsurgestein“, der dem Verein seit vielen Jahren in wichtigen Funktionen zur Seite stehe.

Reichhart zeigte größtes Verständnis für alle, die sich nach vielen Jahren des Vereinsengagements zu gegebener Zeit aus der aktiven Phase zurückziehen möchten. Dies sollte man jedem, der sich für ein Amt zur Verfügung stelle, zugestehen. Reichhart vergaß nicht zu erwähnen, wie wertvoll die Unterstützung seitens der Familie sei, die unweigerlich in ein Ehrenamt involviert sei. Er richtete seine Dankesworte an Karl Hildensperger, der den Posten an der Vereinsspitze seit 18 Jahren innehatte und sich dazu entschloss, nicht mehr zu kandidieren.

Peter Weizmann dankte seinem Vorgänger für seine langjährige Vereinstätigkeit, sei es als Jugendtrainer oder in unterschiedlichen Vorstandsebenen sowie seinem unentwegten Einsatz in den vergangenen 18 Jahren als Vorsitzender. Als besondere Wertschätzung wurde Karl Hildensperger der Titel Ehrenvorsitzender des SV Scheppach verliehen. Mit dem Verbands-Ehrenzeichen des BFV für langjährige Funktionärstätigkeit wurde Schriftführerin Gerlinde Beck aus dem Team verabschiedet.

Ein großes Anliegen ist Peter Weizmann, die Jugend in ein Ehrenamt einzubinden und ihnen bewusst zu machen, wie fundamental es ist, Verantwortung zu übernehmen und Begeisterung für den Verein zu zeigen.

Das Schlusswort gehörte Karl Hildensperger. Er bedankte sich für die stets faire Zusammenarbeit bei allen Mitstreitern und hob hervor, dass nur gemeinsam mit dem Team viele gesteckte Ziele erreicht werden konnten. Dem neu gewählten Vorstand wünschte er eine erfolgreiche Zeit. (zg)