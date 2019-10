vor 22 Min.

SV Scheppach trennt sich von Trainer Robert Zimmermann

Robert Zimmermann ist nicht mehr Trainer des Kreisklassisten SV Scheppach. Ein Duo übernimmt.

Von Alexander Sing

Robert Zimmermann ist nicht mehr Trainer des Kreisklassisten SV Scheppach. Das gab der Verein über die Plattform Fupa bekannt. Die erste Mannschaft übernehmen vorerst der sportliche Leiter Kevin Hillebrand und Teammanager Sascha Petroschka. Beide sind auch als Spieler aktiv.

Zimmermann hatte die Scheppacher im Frühjahr übernommen und über den Umweg Relegation zum Aufstieg in die Kreisklasse geführt. In der Hinrunde lief es aber nicht, nur drei Siege in 13 Spielen gelangen dem SVS. Das bedeutet akute Wiederabstiegsgefahr. Am Wochenende steht nun das Derby gegen den TSV Burgau an. Das Hinspiel verlor Scheppach zuhause mit 1:3.

