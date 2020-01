vor 44 Min.

SV Waldstetten verlängert mit Coach Andreas Hofmann

Der 41-Jährige hatte das Team Mitte September 2019 übernommen. Eine Formulierung lässt aufhorchen.

Andreas Hofmann wird auch in der kommenden Spielzeit die Fußballer des SV Waldstetten coachen. Die Abteilungsleitung des Kreisklasse-Spitzenreiters einigte sich mit dem 41-Jährigen jetzt auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Ebenfalls im Verein bleibt Torwarttrainer Josef Schuster.

Die Abmachung mit Hofmann gilt liga-unabhängig, also auch dann, falls der überlegene Tabellenführer der Gruppe West 1 den Wiederaufstieg in die Kreisliga verpassen sollte. Georg Ganser sprach nach dem entscheidenden Gespräch aus der Sicht der spartenführung von einer „guten Basis für eine weitere Zusammenarbeit“.

Neun Siege in zehn Begegnungen

Mitte September hatte Hofmann den SV Waldstetten auf Position sechs in der Kreisklasse West 1 übernommen. Seither feierte er mit dem Team neun Siege in zehn Begegnungen. Entsprechend lobt Ganser: „Mit ihm haben wir wieder mehr Qualität in die Mannschaft bekommen.“

Ihren Spielerkader haben die Waldstetter in der Winterpause mit Marc Schmidt (vom SC Bubesheim) und Nils Frommer (vom TSV Wasserburg) verstärkt. (zg)

