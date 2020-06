15:00 Uhr

Sabine Weber: „Mir wurde klar, was wirklich wichtig ist“

Sabine Weber steht seit vier Jahren früher auf als die meisten von uns, um die Zeitungen auszutragen. Hier spricht sie darüber, was wirklich wichtig ist.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle jeden Samstag ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Heute hat sich Sabine Weber Gedanken gemacht, die früher als die meisten von uns auf den Beinen ist.

Ich erinnere mich noch gut an die Anfangszeit von Corona vor ein paar Monaten. Wie schlecht ging es mir damals wegen der mies gelaunten Menschen und den vielen Einschränkungen. Man hörte und sah ja auch nichts anderes mehr: Corona, Corona, Corona. Es war zum Verzweifeln.

Wie gut habe ich es doch im Leben

Gerade in diesen Tagen rief dann meine Freundin aus München an, die wegen ihrer Krankheit schon jahrelang an ihre Wohnung in einem zwölfstöckigen Hochhaus gefesselt ist. Da wurde mir klar, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind. Sie freut sich über Anrufe, Briefe und Päckchen.

Wie gut habe ich es doch im Leben und bin trotzdem oft unglücklich. Ich kann jeden Morgen beim Zeitungaustragen die frische Luft genießen und mich an den Tieren erfreuen, die schon wach sind. Und das ganz ohne Maske, weil ja um diese Zeit noch niemand unterwegs ist.

Nun wünsche ich auch Ihnen so ein Erlebnis zum Umdenken und – wenn auch nicht immer mit einem Lächeln im Gesicht – eine gute Zeit!

Zur Person: Sabine Weber, 55, aus Haldenwang trägt seit vier Jahren die Günzburger Zeitung bei Wind und Wetter aus.

