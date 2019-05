vor 49 Min.

Sänger füllen den Kaisersaal in Wettenhausen

Beim Kreis-Chorkonzert in Wettenhausen reichen die Stühle nicht für alle Zuhörer. Auf dem Programm steht dabei auch Ungewöhnliches.

Von Adalbert Zimmermann

Wie schon in den vergangenen Jahren hat der Kreis-Chorverband Mittelschwaben wieder zum traditionellen Chorkonzert nach Wettenhausen in den Kaisersaal des Klosters eingeladen. Und die Einladung stieß auf große Resonanz. Die Vorsitzende des Verbandes Anja Schinzel konnte im voll besetzten Kaisersaal die vielen Freunde des Chorgesangs begrüßen. Nicht wenige mussten sich dann auch mit einem Stehplatz begnügen.

„So singen wir“ war das Motto der diesjährigen Veranstaltung. Das abwechslungsreiche Programm mit insgesamt fünf Chorgemeinschaften und Gesangvereinen sowie einer Bläsergruppe wurde vom KreisChorleiter Wolfgang Stainer zusammengestellt. Und die Bläsergruppe des Musikvereins Wettenhausen eröffnete den bunten musikalischen Reigen mit dem Stück „Fanfare“ von Anton Diabelli und „Der Winter“ aus „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi.

Schulchor der Grundschule Krumbach sorgt für gute Stimmung

Anschließend sorgte der Schulchor der Grundschule Krumbach mit Chorleiterin Silke Walter-Schierle gleich für gute Stimmung unter den Zuhörern mit bekannten Kinder- und Jugendliedern, wie „Das Lummerlandlied“ von Hermann Anmann/Manfred Jenning, „Die Hexe Wackelzahn“ von Bernhard Lins oder „Singen macht Spaß“ von Uli Führe. Etwas anders arrangiert überraschten die Schülerinnen und Schüler mit dem Stück „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ und mit Mozarts „Unsere kleine Nachtmusik“ zeigten die Kleinsten, dass sie auch klassisch können.

Die Chorgemeinschaft Waldstetten mit Chorleiter Guido Thoma eröffnete ihren Vortrag mit „Die Gedanken sind frei“ von John Hobye. Ein Stück, das erstmals 1780 aufgeführt wurde und die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit zum Ausdruck bringt. Volkstümlich ging es weiter mit „Tiritomba“ und „Veni, Vidi, Vici, wunderbar“ arrangiert von Lorenz Maierhofer. Der „Zottelmarsch“ von Helmut Pertl war eine humorvolle gesangliche Persiflage auf ein Blasmusikstück. Heimatgefühle verbreitete das „Waldstetter Heimatlied“ (Musik von Max Orrel).

Waldstetter Chorgemeinschaft feiert im Mai das 100-jährige Bestehen

Der Vorstand der Chorgemeinschaft Josef Müller hat den Originaltext gekonnt auf Waldstetter Verhältnisse überarbeitet. Ein großes Event steht der Waldstetter Chorgemeinschaft in diesem Jahr ins Haus. Noch in diesem Monat wird das 100-jährige Bestehen mit einem Jubiläumskonzert am 18. Mai in der LCV-Halle in Waldstetten gefeiert.

Danach präsentierte sich der Gesangverein Burtenbach, der im nächsten Jahr das 100. Gründungsjubiläum feiert. „Musica, die ganz lieblich Kunst“ aus „Studentengärtlein“ von Johann Jeep führt zurück ins Mittelalter und das Volkslied „Die Bauern und der Bär“ eines unbekannten Meisters erzählen die Geschichte von drei Bauern, die einen Bären fangen wollten. „In meines Vaters Garten“, einer französischen Volksweise, wurde melancholisch gekonnt vom Chor vorgetragen. Und als Chorleiter Josef Wiedenmann den Auftakt zu dem „Sommertanzlied“ einem englischen Volkslied gab, kamen Frühlingsgefühle und die Sehnsucht nach dem Sommer auf. Klassisch wurde es wieder bei „Drei schöne Dinge fein“ von Daniel Friderici und „Hab oft im Kreis der Lieben“ von Friedrich Silcher.

Männergesangverein beginnt mit Mozart

Der Männergesangverein Liederquell Mindelaltheim unter der Leitung von Johann Schramm stimmte ein mit einem klassischen Gesangsstück „So soll unsere Freundschaft sein“ von W. A. Mozart und Pasquale Thibaut. Vom Glück zu zweit erzählt der Walzer „Ein Traum vom Glück“ von Johannes Brahms und A. Rosenstengel. Ein Seemann sein und die Welt erkunden, dazu hat das bekannte Lied „Schwer mit den Schätzen des Orients beladen“ inspiriert.

Mit viel Power und Rhythmus wurde das nächste Gesangsstück „Wo es Mädels gibt Kameraden“ von Paul Abraham vorgetragen. Volkstümlich wurde es wieder bei dem französischen Volkslied „Es löscht das Meer die Sonne aus“. Das Lied der Berge „La Montanara“ ist immer eine Herausforderung für jeden Chor und war der Höhepunkt des Vortrags des Männergesangsvereins Mindelaltheim.

Am Flügel sitzt Mark Poppe

Die Chorgemeinschaft Jettingen, am Flügel unterstützt von Mark Poppe, führte die Zuhörer in die Welt der Musicals. „Over the Rainbow“ von Harold Arlen und Klaus Johanson wurde vom Männerchor der Chorgemeinschaft vorgetragen. Danach gesellte sich der Frauenchor dazu und Chorleiter Andreas Alt-stetter konnte für die nächsten Darbietungen einen gemischten Chor dirigieren. Bei „Memory“ von Andrew L. Webber und Trevor Nunn & S. Eliot glänzte Katrin Hafner mit einer Soloeinlage und bei „Dir gehört mein Herz“ von Phil Collins begannen die Zuhörer mitzuklatschen. Ebenso bei dem Udo Jürgens Hit „Ich war noch niemals in New York“. Mit dem Ohrwurm „The Lion sleeps tonight“ von H. G. Peretti und der Soloeinlage von Armin Schwab fand die Begeisterung ihren Höhepunkt.

Die Zuhörer bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus für den gelungenen Abend.