vor 52 Min.

Saisonstart im Forum am Hofgarten

Für den Auftakt mit Bülent Ceylan gibt es nur noch Restkarten

In wenigen Tagen startet die neue Veranstaltungssaison im Forum am Hofgarten in Günzburg und passend dazu kommt der neue Programmflyer frisch aus dem Druck. Auch in dieser Spielzeit bietet das Haus ein abwechslungsreiches Spektrum.

Wer beim Saisonauftakt mit Comedian Bülent Ceylan, bekannt vor allem aus diversen Fernsehauftritten, am Samstag, 14. September, dabei sein will, sollte sich aber sputen: Es gibt inzwischen nur noch Restkarten an der Abendkasse.

Fulminant geht es weiter: Am Donnerstag, 26. September, feiert die neue Reihe „Bürger machen Kultur“ mit einer Ausstellung des Günzburger Kunstvereins Off-Art im Foyer des Forums Premiere. Präsentiert wird unter anderem eine Lichtprojektion zu gesellschaftskritischen Themen.

Mit dem Auftritt der Komödianten Heißmann & Rassau am Dienstag, 12. November, setzt das Forum am Hofgarten einen weiteren Höhepunkt. Tänzer des Klassischen Russischen Balletts aus Moskau sind am Montag, 16. Dezember, mit „Schwanensee“ zu Gast.

International geht es mit „Frontm3n“ (Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln) weiter. Die drei Engländer, die unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc und Sweet populär wurden, machen mit ihrer Up-close-Tour 2020 am Dienstag, 21. Januar, halt in Günzburg.

Kleine und große Gäste dürfen sich gleichermaßen auf eine atemberaubende und akrobatische Show bei „Circus on Ice“ am Donnerstag, 30. Januar 2020, freuen. Das Forum wird kurzerhand in eine Eishalle verwandelt, in der 28 Künstler die Zuschauer mitreißen. Das Landestheater Schwaben bringt am Donnerstag, 26. März, „Die Räuber“ von Friedrich Schiller auf die Bühne im Günzburger Forum. (zg)

Eine Übersicht gibt es unter www.forum-am-hofgarten.de. Außerdem liegen Flyer aus.

