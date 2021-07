Schach

18:23 Uhr

Laurin Lohmann und die Magie des königlichen Spiels

Weiß ist am Zug: Talent und Trainingsfleiß haben den 16-jährigen Laurin Lohmann zu einem herausragenden Schachspieler werden lassen. Jetzt nimmt er erstmals an einer Deutschen Meisterschaft teil. Einige Elemente seiner Vorbereitung absolviert er zusammen mit den Schach-Jugendlichen des VfL Leipheim.

Plus Laurin Lohmann spielt Schach beim VfL Leipheim. Er hat sich für die Deutsche Jugendmeisterschaft 2021 qualifiziert. Was er sich für die Titelkämpfe vornimmt.

Von Jan Kubica

Was er so großartig findet am Schachspielen? Laurin Lohmann muss kurz überlegen. Keineswegs, weil er nichts zu sagen hätte. Sondern weil er möchte, dass auch ein Laie seine Antwort nachvollziehen kann. Und dann erntet er doch nur ein Stirnrunzeln, als er erwidert: „Ich habe mich sehr schnell für das Nachdenken über vielleicht auch schwierige Stellungen auf dem Brett begeistert. Daraus hat sich dann Ehrgeiz entwickelt.“ Der 16-Jährige blickt in die ungewollt Skepsis verratende Miene seines Gegenübers und ergänzt: „Das klingt zunächst vielleicht langweilig. Es ist aber sehr spannend und vielfältig.“

