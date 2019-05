00:34 Uhr

Schaden verursacht und davon gefahren

Am Wochenende sind in der Region wieder mehrere Unfallfluchten begangen worden. Dabei hat es nicht nur Fahrzeuge erwischt

Es sind Tausende Euro Schaden, die Autofahrer am vergangenen Wochenende angerichtet haben – doch gekümmert haben sich die Verursacher nicht um die Schäden.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Günzburger Straße in Ichenhausen hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag einen Schaden von etwa 1500 Euro hinterlassen. Nach Angaben der Polizei wurde im Zeitraum zwischen 14.10 und 14.25 Uhr ein dort geparkter, schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich in Günzburg auf der Heidenheimer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte nach Angaben der Polizei zunächst ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Unfall wurde allerdings seitens des Unfallverursachers der Polizei nicht mitgeteilt. Sowohl am Verkehrszeichen, als auch am Baum entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Günzburg hat Ermittlungen hinsichtlich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Maximilianstraße in Leipheim hat ein Autofahrer am Samstag zwischen 15 und 17.30 Uhr seinen Mietwagen abgestellt. Als er zu dem schwarzen Mercedes zurückkam, stellte er nach Angaben der Polizei einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange links fest. Vom Unfallverursacher gab es keine Spur, auch keinen Hinweiszettel am Fahrzeug. Der Verkehrsunfall wurde auch nicht der Polizei gemeldet. Somit entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt 800 Euro, so die Polizei.

Bereits zwischen dem vergangenen Dienstag, 8 Uhr, und Donnerstag, 21.20 Uhr, hat ein Autofahrer seinen weißen Mini Countryman auf dem Pendlerparkplatz im Auweg in Günzburg direkt neben der Halle des Tierzuchtvereins abgestellt. Während dieser Zeit hat ein bislang unbekannter Fahrer die linke Fahrzeugfront des Wagens touchiert und dabei einen Sachschaden von etwa 2000 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher machte vor Ort nicht auf sich aufmerksam, hinterließ keinen Hinweiszettel und verständigte nicht die Polizei.

Auch auf dem Kundenparkplatz eines Kaufhauses in der Dillinger Straße in Günzburg hat es am Samstag gekracht: Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr hatte ein Autobesitzer seinen schwarzen Opel Vectra dort abgestellt. Ein Unbekannter touchierte mit seinem Wagen die linke Fahrzeugfront und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Auch dieser Unfallverursacher fuhr unerlaubt und ohne Nachricht davon. (zg)

Für alle genannten Unfallfluchten gilt: Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0, erbeten.

