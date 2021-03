vor 16 Min.

Schäden in der B16 bei Ichenhausen werden nicht ausgebessert

Plus Die Stadt Ichenhausen hat eine Sanierung der Fahrbahn der B16 zwischen Ichenhausen und Hochwang angeregt. Zu welchem Ergebnis das Staatliche Bauamt jetzt kommt.

Von Heike Schreiber

Die unebene Fahrbahn auf dem Abschnitt der B16 zwischen Hochwang und Ichenhausen bleibt ein Dauerthema. In der jüngsten Stadtratssitzung hatte Ichenhausens Zweiter Bürgermeister Franz E. Zenker ( Freie Wähler) die „Holperstrecke des Landkreises“ wieder ins Gespräch gebracht und eine Komplettsanierung gefordert. Bürgermeister Robert Strobel hatte sich daraufhin schriftlich ans Staatliche Bauamt Krumbach gewandt und ebenfalls dazu aufgefordert, die Mängel zu beheben. Die Behörde ließ mit ihrer Antwort nicht lange warten, in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Montag war die Stellungnahme auf der Tagesordnung. Diskussion kam zwar keine auf, doch das Ergebnis dürfte keinen zufriedenstellen.

Erst im Herbst 2018 war die Asphaltdecke auf dem Abschnitt der B16 im Auftrag des Staatlichen Bauamtes erneuert worden. Doch aus Sicht der Stadt Ichenhausen sind schon kurz danach „starke und kurze Wellenlinien“ aufgetreten. Dies sei auch bei der Behörde moniert worden, doch die Vorwürfe wurden zurückgewiesen, eine durchgeführte Ebenheitsmessung sei im Toleranzbereich gewesen.

Franz E. Zenker spricht von faustgroßen Löchern auf der B16

Wie Franz E. Zenker im Februar anmerkte, befinden sich in der Straße inzwischen jedoch „faustgroße Löcher“, besonders kritisch sei die Situation auf Höhe der Firmen Scheppach und Spengler, dort klafften bis zu 15 Zentimeter große Risse. Seiner Ansicht nach gehörten diese Schäden dringend nicht nur geflickt, sondern komplett saniert. Bei Bürgermeister Strobel stieß er auf offene Ohren, der umgehend an das Staatliche Bauamt herantrat und eine Behebung der Mängel forderte „am besten innerhalb der Gewährleistungsfrist“.

Die Antwort der Behörde teilte Strobel jetzt im Bauausschuss mit. In der Stellungnahme heißt es, dass sich die Behörde dem Thema Fahrbahnschäden auf der B16 im Zuge der Sanierung der Friedensstraße Ende vergangenen Jahres angenommen habe. Man habe die Schäden, vor Ablauf der Gewährleistungsfrist, bei einem gemeinsamen Ortstermin mit der zuständigen Baufirma begutachtet. Die betroffenen, welligen Stellen seien während der Gewährleistungszeit beobachtet und auch im Oktober 2020 gerügt worden. Daraufhin seien in den „ausgemagerten Bereichen“ erneut Bohrkerne entnommen und von einem Institut für Materialprüfung gutachterlich untersucht worden.

Staatliches Bauamt: Partielle Sanierung der Schäden in der B16 ist nicht gerechtgertigt

In der Stellungnahme heißt es wörtlich: „Als Ergebnis der Untersuchungen hat uns IFM mitgeteilt, dass nicht mit einer reduzierten Nutzungsdauer der Deckschicht zu rechnen ist.“ Im Hinblick auf die Gesamtmaßnahme käme eine partielle Sanierung der schadhaften Stellen infrage, was aufgrund „der nicht verminderten Nutzungsdauer“ allerdings nicht gerechtfertigt sei.

Da die Baufirma nicht zur Kostenübernahme verpflichtet werden könne, „werden wir vorerst nichts unternehmen“, heißt es abschließend. Verkehrsreferent Alexander Stempfle (Freie Wähler) fand dieses Ergebnis „traurig“. Aus seiner Sicht bringe eine partielle Reparatur ohnehin nichts. Bürgermeister Robert Strobel attestierte dem Staatlichen Bauamt immerhin guten Willen. Indem die Behörde selbst im vergangengen Jahr Material untersuchen ließ, signalisiere sie, dass sie an dem Thema dranbleibe. In Strobels Augen bleibt der Stadt jetzt nichts anderes übrig, als abzuwarten. „Die Schäden auf Kosten der Stadt abzufräsen, hat keinen Sinn.“

Rechtsabbiegespur in der Friedensstraße ist nicht zweckmäßig

Rechtsabbiegespur: Für den Vorschlag eines Bürgers in der Bürgerversammlung, in der Friedensstraße in Richtung Günzburg eine Rechtsabbiegespur einzurichten, hatte Bürgermeister Strobel nach eigener Aussage „Sympathie“ empfunden. Doch wie er jetzt im Bauausschuss mitteilte, hat das Staatliche Bauamt dafür weniger übrig. Die Behörde nimmt dazu Stellung, dass es sich bei der Friedensstraße um die Staatsstraße 2023 handelt. Rechtsabbiegespuren an dieser Stelle sehe man „sowohl verkehrlich als auch sicherheitstechnisch nicht als zweckmäßig an“. Selbst die Unfallkommissionen seien angehalten, bestehende Rechtsabbiegestreifen, wenn möglich zurückzubauen, um „unfallträchtige Knotenpunkte zu entschärfen“. Strobel dazu: „Wir nehmen es zur Kenntnis.“

In Tempo 30-Zonen werden keine Fahrbahnmarkierungen aufgebracht

Tempo 30-Zonen: Die Stadt Ichenhausen wird in den nächsten Monaten in allen Ortsstraßen in der Kernstadt und den Stadtteilen Tempo-30-Zonen einrichten. Der Bauausschuss hat sich jetzt jedoch dagegen entschieden, zusätzlich zu den Schildern auch noch Markierungen auf der Fahrbahn anzubringen. Allein die Beschaffung und das Aufstellen der Schilder kostet etwa 40.000 Euro. Für Fahrbahnmarkierungen an 20 Stellen kämen weitere 5000 Euro hinzu. Aus Sicht von Heinrich Welscher (CSU) reichten Schilder vollkommen aus. Man solle die Situation beobachten und nach einem Jahr könne man besser beurteilen, ob Markierungen zusätzlich nötig seien.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen