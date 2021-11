E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich

Ein 26-Jähriger bleibt mit dem Lenker des Gefährts an einem geparkten Auto hängen. Was dann geschieht.

Ein 26-Jähriger war am Samstagmorgen gegen 6 Uhr mit einem Elektro-Scooter in der Poststraße in Scheppach in östlicher Richtung unterwegs und wollte links an einem am Straßenrand geparkten Auto vorbeifahren. Der Fahrer blieb jedoch mit dem Lenker des Elektro-Scooters an dem geparkten Fahrzeug hängen und kam dadurch zu Sturz. Der 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)