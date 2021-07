Schützen in Günzburg feiern eine Premiere in vielerlei Hinsicht

Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie würdigt die Stadt Günzburg Stadtmeister im Sportschießen. Was die Zeremonie so außergewöhnlich macht.

Viel ging nicht in dem für den Vereinssport durchaus schwierigen Jahr 2020. Die Günzburger Stadtmeisterschaft im Schießen freilich konnte, wenn auch verspätet, abgehalten werden. Wie Oberbürgermeister und Schirmherr Gerhard Jauernig eigens betonte, zum ersten Mal als Fernwettkampf. Die Schützinnen und Schützen starteten also in den Vereinsheimen ihres Stadtteils und reichten im Anschluss die Ergebnisse beim organisierenden SV Reisensburg ein. Nun wurden die Sieger geehrt.

160 Schützen machen mit

Im jährlichen Wechsel richten die Günzburger Schützenvereine die Stadtmeisterschaft aus, bei der die Ehrenscheibe unter allen Startern in einer Blattl-Tiefschusswertung vergeben wird. Die Meister in den einzelnen Luftdruck- und Kleinkaliberklassen werden über die geschossene Ringzahl ermittelt. Von den 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellten die Vereine aus Reisensburg (41), Leinheim (34) und Deffingen (33) die meisten.

Zur Premiere wurde die Siegerehrung für Günzburgs neuen Sportreferenten Michael Jahn. Er würdigte das Engagement und den Zusammenhalt der Schützen in Günzburg.

Nächster Ausrichter ist Denzingen

Der Staffelstab wurde an den SV Denzingen weitergegeben. Hier findet 2021 die Stadtmeisterschaft statt. (AZ)

Sieger Ehrenscheibe Einzel

offen: Nina Abele (Leinheim); LG Schüler weiblich: Veronika Miller (Günzburg); LG Schüler männlich: Konstantin Lautenbacher (Nornheim); LP Schüler männlich: Simon Fahrenschon (Leinheim); LG Jugend weiblich: Annika Miller (Leinheim); LG Junioren weiblich: Jacqueline Miller (Leinheim); LG Junioren männlich: Nicolai Albrecht (Leinheim); LG Damen I: Daniele Volk (Leinheim); LG Herren I: Christian Tillmann (Günzburg); LP Herren I: Daniel Nistler (Leinheim); LG Damen II/ III: Angelika Hindelang (Leinheim); LP Damen II/III: Michaela Poppel (Reisensburg); LG Herren II/III: Jörg Bayer (Nornheim); LP Herren II/III: Alwin Baur (Reisensburg); LG Damen IV/V: Ingrid Eberle (Deffingen); LP Damen IV/V: Margot Schenkel (Günzburg); LG Herren IV/V: Rolf Kraus (Wasserburg); LP Herren IV/V: Rolf Eberle (Deffingen); LGA Senioren I/II: Rolf Kraus (Wasserburg); LPA Senioren I/II: Alwin Baur (Reisensburg); LGA Seniorinnen III/IV/V: Leni Motz (Nornheim); LGA Senioren III/IV/V: Peter Albrecht (Leinheim); LPA Senioren III/IV/V: Georg Hindelang (Leinheim)

Sieger Ehrenscheibe Mannschaft

LG Schüler weiblich: Deffingen (Hannah Stuhlmüller, Emilia Roth und Hanna- Marie Völk); LG Schüler männlich: Reisensburg (Fabian Kuhn, Benedikt Sterk und Luis Lopez); LG Junioren männlich: Leinheim (Nicolai Albrecht, Christian Albrecht und Pascal Mengele); LG Damen I: Leinheim (Daniele Volk, Nina Abele und Franziska Hurler); LG Herren I: Reisensburg (Moritz Baur, Christopher Lacher und Stefan Kuhn); LP Herren I: Reisensburg (Jonas Richter, Stefan Theer und Moritz Baur); LG Damen II/III: Reisensburg (Michaela Poppel, Ursula Kuhn und Andrea Sterk); LG Herren II/III: Leinheim (Siegfried Albrecht, Günther Hartmann und Georg Büchele); LP Herren II/III: Günzburg (Jurij Miller, Manfred Köhler und Viktor Schmähling); LGA Senioren III: Reisensburg (Alwin Baur, Leopold Munk und Stefan Frey); LGA Seniorinnen III/IV/V: Deffingen (Ilse Großklass, Elfrieder Hauck- Gröger und Viktoria Grimbacher); LGA Senioren III/IV/V: Norhnheim (Georg Neußer, Heinz Jaitner und Werner Senser)