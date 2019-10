vor 50 Min.

Schlossweihnacht Burgau 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten, Programm

Die Schlossweihnacht in Burgau findet am 3. Dezemberwochenende statt. Alle Infos rund um Start, Öffnungszeiten, Termine und Programm lesen Sie hier.

Die Schlossweihnacht in Burgau wird am 13. Dezember 2019 eröffnet. Alle Infos rund um Start, Öffnungszeiten, Termine und Programm zum Weihnachtsmarkt finden Sie hier im Überblick.

Am 3. Adventswochenende findet die traditionelle Schlossweihnacht in der Markgrafenstadt Burgau statt. Der beschauliche Weihnachtsmarkt lädt dazu vom 13.12. bis zum 15.12.2019 rund um das Schloss, in den idyllischen Schlosshof und ins historische Schlossgebäude ein. An allen drei Tagen wird ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit Musik und Vorführungen für Groß und Klein geboten. An den Ständen werden den Besuchern auch heuer wieder verschieden Waren, Geschenkideen und kulinarische Angebote präsentiert.

Hier gibt es alle Informationen rund um Start, Eröffnung, Termine, Öffnungszeiten, Programm und Stände der Burgauer Schlossweihnacht in der Übersicht.

Schlossweihnacht Burgau 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Die Burgauer Schlossweihnacht findet heuer am dritten Adventswochenende statt. Die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist am Freitag, 13. Dezember 2019, um 19.00 Uhr. Alle weiteren Termine und Infos rund um die Öffnungszeiten finden Sie hier im Überblick:

Freitag, 13.12.2019 von 19.00 bis 23.00 Uhr

Samstag, 14.12.2019 von 16.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag, 15.12.2019 von 14.00 bis 20.00 Uhr

Der Eintritt zur Schlossweihnacht Burgau ist auch in diesem Jahr für alle Besucher kostenlos.

Weihnachtsmarkt Burgau 2019: Programm und Stände bei der Schlossweihnacht

Der Weihnachtsmarkt im Burgauer Schloss lädt in diesem Jahr vom 13. bis zum 15. Dezember 2019 zum Stöbern und Verweilen ein. Neben Essen und Getränken wie Glühwein wird auch Handwerkskunst angeboten.

Für eine besinnliche und romantische Atmosphäre sorgen neben den geschmückten Holzhäuschen auch musikalische Darbietungen und verschiedene Handwerks-Präsentationen. Auch für die kleinesten Weihnachtsmarktbesucher wird es ein Kinderprogramm mit Bastelstube und Krippenschnitzen geben. Außerdem hält die Schlossweihnacht in Burgau noch eine Überraschung bereit: Am Samstag und Sonntag wird der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten.